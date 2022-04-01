Сьогодні вранці в Амазонас стався землетрус 3,7 градуса

Землетрусстався в Амазонас о 3:58 ранку цього, згідно зі звітом Геофізичного інституту Перу (IGP).

Епіцентр землетрусу знаходився в морі, в 22 кілометрах на південний захід від Багуа Гранде, провінції Уткубамба, департаменті Амазонас і на глибині 10 кілометрів.

На даний момент місцева влада не повідомила про матеріальні збитки або жертви через це явище.

ЗЕМЛЕТРУСИВ ПЕРУ: ЯК ПІДГОТУВАТИ СВІЙ АВАРІЙНИЙ РЮКЗАК?

Землетруси або землетруси не попереджають, і саме тому нам потрібно залишатися пильними і бути готовими зіткнутися з ними. будь-якастихійне лихо може настати, будь то землетрус чи землетрус,хуайкос, цунамі чи інше; ось деякі рекомендації.

Аварійнийрюкзак - це ключовий предмет виживання, рекомендований Національним інститутом цивільної оборони (Індечі) , а також резервною коробкою. Обидва містять основні положення, з якими кожна сім'я повинна зіткнутися в перші дні надзвичайної ситуації.

ЩОТАКЕ ЕКСТРЕНИЙ РЮКЗАК?

Це елемент, який містить основні потреби, які ми можемо використовувати, коли відбувається землетрус, і ми не можемо залишатися в наших будинках, або якщо основні послуги, такі як вода та електрика, призупинені.

Майте на увазі, що ви можете підготувати його для своїх родичів до використання, тому вам доведеться примножити елементи, про які ми будемо згадувати нижче.

ЩОПОВИНЕН НОСИТИ ЕКСТРЕНИЙ РЮКЗАК ПІД ЧАС COVID-19?

Під час евакуації необхідно носити надзвичайний рюкзак , який повинен бути оснащений необхідними предметами гігієни, аптечкою, притулком, нешвидкопсувною їжею та грошима ; предметами зв'язку; конкретними предметами для немовлят та немовлят, для жінок, для людей похилого віку та для інших потреб основні.

Цей рюкзак повинен мати загальну вагу приблизно 8 кілограмів і мати внутрішні, бічні та передні кишені залежно від наявності.

Менеджернаціональної оборони, цивільної оборони та громадянської безпеки Кальяо Хосе Сосарекомендує:

«Тепер рюкзак для надзвичайних ситуацій повинен містити нові продукти біобезпеки, такі як маски, мило, 70° спирт або гель, правильно ідентифікований контейнер відбілювача та пляшки з водою», - говорить він.

Це також повинно включати ліки, необхідні для лікування коронавірусу або будь-якого хронічного захворювання, на випадок, якщо будь-який член сім'ї страждає від нього.

ЩОТАКЕ РЕЗЕРВНА КОРОБКА?

Містить предмети призначені для використання з 2 дня на 4 день надзвичайної ситуації, тому їх слід зберігати в прохолодному та сухому місці. Кількість предметів буде залежати від кожної сім'ї. Це ті, які рекомендує Indeci:

Справа в тому: поєднання аварійного рюкзака і резервного ящика складають «Survival Combo».

ЩОПОВИНЕН МАТИ РЕЗЕРВНИЙ ЯЩИК?

Кількість предметів залежить від кожної родини, але заклад рекомендує деякі необхідні предмети гігієни, нешвидкопсувну їжу, одяг та одяг та різні, які можуть бути адаптовані відповідно до потреб кожної географічної області та повинні бути оновлені відповідно до терміну придатності, поки вони зберігаються.

ВІДМІННОСТІМІЖ ЗЕМЛЕТРУСОМ І

За словами виконавчого президента геофізичного інституту Перу (PGI) Ернандо Тавера, перуанці мають звичку називати землетрус, коли відбувається струшування землі, і це завдає шкоди будинкам чи людям. З іншого боку, коли пошкодження немає, це просто тремор або землетрус. Однак, зазначив він, це питання культури та звичаїв.

«У загальних рисах землетрус, землетрус або землетрус означає раптову вібрацію землі або надр через проходження сейсмічних хвиль. Технічно вони однакові, вони синоніми», - сказала Тавера для Андіни .

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