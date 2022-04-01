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п'ятниця 1 Квітень 2022
Україна

АМЛО закликає опозиційних законодавців до «бунтаря» після відкликання пропозиції щодо реформи електроенергії

Парламентська група PRI розійшлася і зламала проект свого члена Марко Антоніо Мендоса; на більш ніж один момент він збігся з проектом Лопеса Обрадора

Newsroom Infobae

1 Квітень 2022

Після того, як Інституційна революційна партія (PRI) відмовилася і відкликала пропозицію свого законодавця Марко Антоніо Мендоса Бустаманте про реформу влади , Андрес Мануель Лопес Обрадор попросив опозицію твердо провести свої переконання щодо того, що диктують їм відповідні партії. Проект депутата PRI збігся на більш ніж один момент з тим, що сприяв президент Моренисти .

На ранковій конференції з Національного палацу президент закликав лідерів політичних груп дозволити своїм членам діяти в повній свободі, оскільки запевнив, що відмова від пропозиції відповідає інтересам крім добробуту населення. Він запевнив, що його ідея полягає в тому, щоб зміцнити Федеральну комісію з електроенергетики, установу, створену одним із знакових представників партії: Лазаро Карденасом.

«Нехай вони повстають і будуть повстанцями з народом, щоб бути популярними представниками. Було б прикро, якби вони на стороні іноземних компаній. Якщо вони пам'ятають, що сказав Карденас: «той, хто дає природні ресурси іноземцям, є зрадником Батьківщини». Вони мають можливість відстоювати суспільний інтерес, задіяна популярна економіка. Якщо ця реформа не буде схвалена, приватні компанії продовжуватимуть процвітати», - сказав він.

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