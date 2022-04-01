Альянс в полі зору? Герман Варгас Льєрас та Родріго Лара Санчес зустрілися в Боготі

Цього четверга, 31 березня, Родріго Лара Санчес та Герман Варгас Льєрас зустрілися, щоб обговорити інфраструктуру та інвестиції в такі аспекти, як вода та житло, в тому, що можна вважати початком зближення між партією на чолі з Варгасом Льерасом, Радикальними змінами та президентською пропозиція кандидата, Федеріко Гутьєррес.

«Ми поговорили з Германом Варгасом Льєрасом про історичні інвестиції в житло та питну воду, які він очолив як віце-президент. Радийзміцнити своє бачення в інфраструктурі та розраховувати на ваші поради та прихильність. Наша пропозиція є інклюзивною і потребує всіх секторів», - написала Лара Санчес у своєму акаунті в Twitter разом із фотографією, яка веде цю статтю.

ГерманВаргас Льєрас відмовився від свого президентського прагнення менш ніж через тиждень після попередніх законодавчих виборів, які відбулися 13 березня, після тижнів чуток, які плекали повернення до політики колишнього віце-президентаХуана Мануеля Сантоса та міністра житла.

Його партія, Cambio Radical, відкликала реєстрацію Германа Кордови, який зареєструвався кандидатом у президенти, щоб «зберегти квоту» для Варгаса Льєраса в русі, який передбачав його відставку.

Після законодавчих актів політик Богота отримав лідерів Команди для Колумбії, правого альянсу, що складається з Гутьєрреса, Енріке Пеньялозита нинішнього керівника дебатів Діліана Франсіска Торо, для обговорення питань національної події.

Хоча Варгас Лерас не співав свій голос за президентські вибори, тон повідомлення Родріго Лари Санчеспередбачає, що союз між цими двома секторами права буде консолідований в найближчі тижні.





ЧомуГерман Варгас Льєрас відхилив своє президентське прагнення

Герман Варгас Льєрас (Колпренса - Луїза Гонсалес).





Через свою недільну колонку в газеті El Tiempo колишній віце-президент пояснив, які умови він оцінював у поточному виборчому ландшафті, щоб нарешті вирішити, що він не буде кандидатом , і вивести Германа Кордова 18 березня з реєстрації.

Хоча рішення не запускати вважалося, що відповіло на законодавчі результати списків радикальних змін, для Варгаса Льєраса «слід було очікувати». За його словами, партія варіювала від 7 до 16 сенаторів за останні 20 років. Однак минулої неділі він приписував це відсутності Агілар, зменшенням електорату Casa Char та виходом на пенсію Германа Варона Котрино.

Він також стверджував, що непопулярність уряду заплатила дорогу плату на Cambio Radical, а також Демократичному центру, який мав 13 місць, а також U, який виграв 10, разом з християнськими партіями, які залишилися з 4.

«Голосування за логотип єдиної партії склало понад 147,000 голосів. Але, як легко зрозуміти, кінцевий результат голосів за ЧР та консультацій для тих, хто брав участь, не дають можливості думати про мою кандидатуру», - написав Варгас Лерас.

Для колишнього віце-президента беззаперечними переможцями консультацій стали Густаво Петро з більш ніж 5,5 мільйонами голосів та Федеріко Гутьєррес з більш ніж 2 мільйонами голосів, які він приписував «рішучою підтримкою Уряду та Демократичного центру».

За словами Варгаса Лераса, саме так будуть рухатися голоси на наступних виборах, тому вступ до кампанії в цей час не мав би результатів, бо фаворити вже визначені. «Гра закінчилася минулої неділі. Настав час визначитися між Петром і Фіко», - підсумував Варгас Лерас.

«Я жив у своїй плоті, що це означає. Щобпобачити, як всі простори закриті і як нічого, що пропонується чи сказано, не знаходить відлуння на думку. Такимчином, неможливо думати про кандидатури, не кажучи вже про цей момент партії», - сказав колишній віце-президент, який втратив підтримку на виборах 2018 року в суперечці між Петром і Іваном Дуке.

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