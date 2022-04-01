Менеджер Аль Фатех на Чистіан Куева: «Те, що він зробив в останньому матчі зі своєю збірною, було неймовірним»

Рівень, показаний Крістіаном Куєвою , вражаючий з національною збірною Перу. Він той, хто обробляє вражаючі струни біколор своїм дрибле і навіть дав гол пропуску, і минулого вівторка не став винятком, оскільки він надав допомогу, щоб ДжанлукаЛападула забив перший гол проти Парагваю, який призвів до біколор виграв 2:0 і грає Репехаж проти переможця Австралії або Об'єднаних Арабських Еміратів за місце на ЧС-2022.

Після цього Крістіан Куева насолоджувався своєю короткою відпусткою, перш ніж приєднатися до Аль Фатеха, команди з Першого Ділення. З цієї причини Infobae знову подзвонив Хасана Альджабера, члена Ради директорів саудівського клубу, щоб запитати його про великий момент свого гравця. «Крістіан повинен прибути до Саудівської Аравії 8 або 9 квітня, оскільки в квітні Ліга Саудівської Аравії припиняється», - сказав він Infobae.

МенеджерАль Фатех здається таланту Крістіана Куєвої

Безумовно, виїзд до Саудівської Аравії всіляко сприяв Крістіану Куєву, так як це сприяло йому за безперервність, поліпшення фізичної роботи (він найняв особистого тренера) і став бомбардиром. Це змусило «Аладдін» кожного разу, коли він обшивав двоколор, щоб розірвати його своїм дрибалом, цілями та проходами мети. Зникли критики після невдачі пенальті проти Данії, на прем'єрі національної збірної Перу на ЧС-2018 в Росії. І це те, що ті, хто вважає себе мудрими у футболі, кричали на небо, коли Куева підписав з Аль - Фатех, принижуючи лігу через незнання, що більше стосується наявності хороших зарплат, щоб дати можливість своїм гравцям дуже напруженою роботою, таким чином, будучи однією з провідних ліг на азіатському континенті.

Тому після відмінного проходу Крістіана Куева до Джанлука Лападули для нападника національної збірної Перу, щоб забити перший гол проти Парагваю, йому аплодували не тільки в Перу, але і в Саудівській Аравії. Про це сказав нам Хасан Альджабер, член ради директорів Аль-Фатеха.

«Те, що він зробив в останньому матчі зі своєю збірною в дуже важливому матчі за кваліфікацію чемпіонату світу, було неймовірним, він допомагав першому м'ячу і викликав другий гол за свою роботу і дрибл», - сказав Хассан Альджабер виключно Infobae.

Коли проконсультувався, що є причиною великого футбольного моменту Крістіана Куєвої? Альджабер, директор Al Fateh, сказав: «Це пов'язано з його концентрацією, любов'ю до футболу та ставленням до перемоги», - додав він.

«Звичайно, це походить від його дисципліни та багатьох тренувань, як з клубом, фізичним тренером національної збірної (Перу), так і з його індивідуальною підготовкою з особистим тренером», - сказав директор «Аль Фатех».

Нарешті, Хасан Альджабер, член Ради директорів Аль-Фатех виявив, що він зробив жертви, щоб подивитися великий матч, який зіграв його учень Крістіан Куева проти Парагваю, «Це було просто неймовірно в Перу, і я насолоджувався моїм нічним сном від щастя, оскільки гра закінчилася близько 4 ранку в Саудівській Аравії час, », - сказав він.

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