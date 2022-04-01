Близько 300 сирійських солдатів прибули до Росії на навчання перед відправленням в вторгнення в Україну

Військова частина сирійської армії з близько 300 солдатів прибула до Росії цього четверга з Сирії для військової підготовки перед відправкою в Україну, пояснив рекрутер за умови анонімності, повідомляє газета «The New York Times».

Згідно з цим джерелом, росіяни хочуть набрати 16 000 сирійців для війни в Україні з конкретними віковими та ваговими умовами — чоловіків віком від 20 до 45 років вагою від 50 до 90 кілограмів - віддаючи перевагу тим, хто має бойовий досвід.

Крім того, вони отримували б зарплату від 1000 до 2000 доларів на місяць , і, якби вони померли на фронті, їм було б обіцяно, що їхні сім'ї отримають 2800 доларів, плюс 600 доларів на місяць протягом року.

300 солдатів вже в Росії представляють 25-ту дивізію сирійської армії, відому як Сили Тигра, які вважають себе елітою і будуть тісно співпрацювати з російською армією над наступом на Україну.

Джерела газети «Нью-Йорк Таймс» вказали, що Кремль хоче додати близько 16 тисяч чиновників 25-ї дивізії сирійської армії, відомої як Сили Тигра, які вважають себе елітними

В останні роки в результаті війни Сирія стала експортером найманців. Їх відправляють в гарячі точки в Лівії, Азербайджані, Центральноафриканській Республіці і тепер в Україну.

РУХВІЙСЬК

Російські війська поки що відмовилися від окупації Києва і зараз зосереджуються на штурмі Маріупольського порту на Азовському морі, йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні вранці Генеральним штабом Збройних Сил України.

«Ворог, який зазнав значних втрат в особовому складі та техніці, не зміг заблокувати і захопити місто Київ. Окупанти були змушені тимчасово відмовитися від цього завдання», — говорить частина української армії, опублікована наприкінці тридцять шостого дня російського вторгнення в Україну.

Російська армія «зосередилася на продовженні штурму на місто Маріуполь», йдеться у заяві, в якій йдеться, що Москва використовує війська, передані з Абхазії, однієї з самопроголошених незалежних республік Грузії і незалежність якої визнає Росія.

Місто захищають «сили 36-ї бригади морської піхоти, разом з підрозділами інших складових сил оборони України».

Уп'ятницю Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) спробує надати в Маріуполь невідкладну допомогу та медикаменти, а також взяти участь у евакуації мирних жителів, які опинилися в обложеному місті, де, за даними України, близько 160 тисяч осіб залишаються без води, електрики чи ліків.

Українська сторона також заявляє, що Росія «продовжує зміцнювати угруповання військ за рахунок підрозділів Східного військового округу. Намагаєтьсясформувати окупаційні адміністрації в тимчасово окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської губерній».

(З інформацією від Europa Press)

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: