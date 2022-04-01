Суддя спростував остаточний захист дружині «Бронко»

Перший окружний кримінальний суддя відхилив заяву на ампаро, подану Адаліною Давалос Мартінес, дружиною колишнього губернатора Нуево Леона, Хайме Родрігес Кальдерон, ельБронко, в даний час ув'язнений у в'язниці Аподака.

Цим судовим позовом Давалос мав намір припинити будь-які гарантії на арешт, затримання або явку, які можуть бути видані йому. Вже в 23 березня колишня перша леді північної держави досягла безстрокового захисту.

Провадження датується 20 березня, коли Генеральна прокуратура провела кілька обшуків щодо майна Хайме Родрігеса, звинуваченого у відвоєнні ресурсів.

У будівлях було вилучено 2 мільйони 100 тисяч песо готівкою, два сейфи, гвинтівка 30х30 та револьвер 357 магнум.

Колишній президент держави був захоплений 15 березня, за злочин відведення ресурсів для збору підписів для його президентської кампанії в 2018 році.

За тиждень до арешту БронкаАдаліна Давалос опублікувала кілька зображень зі своїми дочками, в яких вона з'являється у відпустці в Disney World, в Орландо, штат Флорида (США).

Жінка супроводжувала його повідомленням: «Вони - моя головна причина того, щоб бути щасливою, і найбільший скарб, який можна було знайти в цьому світі». Поки що Давалос не говорив про арешт чоловіка.

Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco (Foto: Cuartoscuro)

Після того, як було оголошено, що FGE розпочався з обшуків у будинках Бронко, запевнив нинішній губернатор Нуево-Леона Семюель Гарсія що це лише «верхівка айсберга , яка розпочалася з найдавнішої папки».

Перед різними ЗМІ президент штату заявив, що процес, який переживає Ель Бронко , не є «спалахами з пачкою» чи шоу, оскільки він сказав, що його уряд вживе подальші юридичні дії проти Родрігеса Кальдероната його адміністрації.

«Я подбаю про свої слова, щоб не впливати на автономію та належний процес, але я маю повноваження сказати вам, що це вершина айсберга уряду Бронко», - сказав Семюель Гарсія.

Хайме Родрігес Кальдерон був заарештований 15 березня 2022 року в муніципалітеті генерала Терана агентами прокуратури, що спеціалізується на виборчих злочин.

Foto: Cuartoscuro

За словами Габріеля Гарсії Перес, одного з адвокатів колишнього регіонального губернатора, заявив, що прокуратура, що спеціалізується на виборчих злочинам, у координації з елементами Цивільної сили та Державного агентства розслідувань( AEI), заарештувала Бронко через суддя вважав, що є достатньо елементів, щоб вважати, що він може втекти з країни.

ГарсіяПерес заперечував звинувачення судді, стверджуючи, що Хайме Гелідоро «N» прожив все своє життя в Нуево-Леоні. З огляду на це, адвокат відхилив звинувачення чинного президента штату Семюеля Гарсії, який заявив, щоЕль Бронко намагався втекти до Тамауліпаса.

«Він перетнув весь Нуево-Леон, від Гарсії до Терана, за півтори години. Цей хлопець збирався на 180, 200 (кілометрів на годину). У Терані він увійшов в інше ранчо, на тому ранчо, за словами свідків, він змінює фургони, наказує всім міняти машини та пілінг для Тамауліпаса», - сказав Семюель Гарсія в інтерв'ю журналісту Карлосу Лорет де Мола.

Згодом, коли він покинув візит з колишнім губернатором, Габріель Гарсія запевнив, що права людини його клієнта порушуються, оскільки, згідно з його заявами, Ель Бронко не був повідомлений про його слухання, яке планується відбутися 11 квітня перед федеральним суддею.

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