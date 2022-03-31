Йошімар Йотун зізнався в екстравагантних розкоші, які він жив з Луїсом Адвінкула в готелі в Катарі

Йошімар Йотун наважився розповісти смішний анекдот, який він жив з одним із найкращих друзів у футболі та житті Луїсом Адвінкулом. Обидва поїхали до Катару в якийсь момент з національною збірною Перу, щоб зіграти товариську гру, і були вражені розкішшю семизіркового готелю в Досі. Однак гра світла в кімнаті була те, що він пам'ятає найбільше.

«У кімнаті був iPad. Ви збили гудзик, а штори спустилися, з іншого, музикою. Були якісь кольори, синій... Ой! Я сказав, давайте почервонімо, я був з «Лучо» Адвінчал. Давайте поставимо пристрасть червоним для мого «nero», який я сказав. Червоний я вичавлював і вся кімната червона. І він сказав мені «ні, ні, ні, краще ні», - сміявся він: «Я краще поклав синій», - підсумував він. Крім того, він зізнався в інтерв'ю Аль Ангуло з Movistar Deportes, що це один з найкращих готелів азіатської країни.