Ким був Долорес Кастро, видатний мексиканський поет і засновник Радіо UNAM

Ciudad de México, 30 de Marzo de 2022.- Dolores Castro Varela, poeta, narradora, ensayista, crítica literaria y fundadora de Radio UNAM, murió este miércoles a la edad de 98 años. Dolores Castro nació el 12 de abril de 1923 en Aguascalientes. La autora de poemarios como El corazón transfigurado (1949), La tierra está sonando (1959), Cantares de vela (1960), Qué es lo vivido (1980), No es el amor el vuelo (1995), Sonar en el silencio (2000), Íntimos huéspedes (2004) y Algo le duele al aire (2011) y es considerada protagonista de la literatura nacional. FOTO: Archivo / Mario Basilio / CUARTOSCURO.COM

Долорес Кастро Варела, мексиканський поет, есеїст та оповідач, померцієї середи, 30 березня у віці 98 років у лікарні Анджелеса в Мехіко. Згідно з заявами місцевих ЗМІ її дочки Долорес Пеньялоза, смерть письменника виникла внаслідок ускладнень у жовчовивідних шляхах.

Мексиканський поет був прийнятий до лікарні минулого понеділка; того ж дня вранці вона відвідувала околиці кампусу Коледжу наук та гуманітарних наук (CCH) Наукалпан, щоб поговорити зі студентами.

Письменник залишив широку спадщину літературі, а також будучи викладачем та засновником Радіо Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) . Її кар'єра та талант здобули кілька нагород, включаючи Національну науку та мистецтво в галузі мовознавства та літератури (2014) та медаль Хосе Еміліо Пачеко (2016), а також виграла премію Рамона Лопеса Веларда Іберо-американської поезії (2013).

Серед його найважливіших творів - такі заголовки, як «На Землі звучить » (1959), Підошви (1977), Інтимні гості (2004), Звук у тиші (2000), « Перетворене серце » (1949), Щось болить повітря (2011) та поетична книга Що це те, що було прожито? (1980) яка отримала її Національну премію поезії Мазатлана.

Долорес Кастро була важливою культурною довідкою для покоління 50 у Мексиці (Фото: Cuartoscuro)

Поет, оповідач, есеїст і літературний критик Долорес Кастро народився 12 квітня 1923 року в штаті Агуаскальєнтес, а пізніше його сім'я переїхала в Закатекас. Опинившись у Мехіко, він вивчав право в Національному автономному університеті Мексики (UNAM) , а згодом здобув ступінь магістра сучасної літератури на факультеті філософії та грамот цієї ж установи.

Через роки Долорес Кастро вивчав стилістику та історію мистецтв в Мадридському університеті Комплутенсе, Іспанія, а також лінгвістику та літературу в Асоціації університетів та закладів вищої освіти (AUNIES). Він також отримав академічну радіопідготовку в Латиноамериканському інституті освітніх комунікацій (ILCE).

Її велика академічна кар'єра змусила поета підробити себе разом з відомими художниками та інтелектуалами, включаючи Росаріо Кастелланос, ХаймеСабінес,Луїс Віллоро,Серхіо Галіндо,Еміліо Карбаллідо,Луїза Жозефіна Ернандес і Грізельда Альварес.

Так само академік був членом групи мексиканських поетів Очо, де вона поділилася своїм смаком до написання з такими персонажами, як Алехандро Авілас, Роберто Кабраль дель Хойо, Хав'єр Пеньялоза, Гонорато Магалоні Дуарте, Ефрен Ернандес, Октавіо Новаро та Росаріо Кастелланос.

Долорес Кастро все ще викладав школу журналістики Карлоса Септьєна Гарсія (Фото: Cuartoscuro)

Навчання завжди було важливим опорою в житті Долорес Кастро, оскільки до кількох днів до смерті вона продовжувала ділитися своїми знаннями та талантом з новими поколіннями. Мексиканськийпоет і оповідач викладав заняття образотворчим мистецтвом у Веракрусі та штаті Мексика, а також у місті Куернавака в Морелос.

Так само вона була викладачем у таких установах, як Ібероамериканський університет, школа журналістики Карлоса Септьєна Гарсіята в Школі письменників Загального товариства письменників Мексики (Согем). Крім того, вона була засновником тодішньої під назвою Acatlan Національної школи професійних студій Національного автономного університету Мексики (UNAM).

ДолоресКастро також працювала редактором журналу Poesía de América та Barcos de papel; крім того, що вона була однією з її робіт для радіо UNAM, вона була продюсером радіопрограм та розміщувала Poetas de México на каналі 11 .

Різні установи нарікли на чутливу смерть мексиканського поета (Фото: Twitter/ @cultura_mx)

Новини про смерть Долорес Кастро справили великий вплив на інтелектуальну спільноту Мексики, тому кілька установ висловилися, щоб висловити співчуття своїм сім'ям, а також визнати траєкторію та спадщину мексиканського поета.

«Саме з глибоким смутком ми оплакуємо смерть поета Долорес Кастро, чия творчість залишає істотну спадщину в листах Мексики. Найого пам'ять @cultura_mx та INBAL вшановують повагу 7 травня в Головному залі @PalacioOficial. Ми обіймаємо його сім'ю», - повідомив Національний інститут образотворчого мистецтва та літератури через свій акаунт у Twitter .

Таким чином, Мексика звільняє один з найприємніших інтелектуальних голосів країни, спадщина якого буде переважати протягом поколінь у його творах та житті студентів, які він сформував, а також у двох літературнихнагородах, які носять його ім'я: Державна поетична премія Долорес Кастро, присуджена Тласкальтекою Інститут культури та премію Долорес Кастро за розповідь та поезію, написані жінками, нагородженими муніципалітетом Агуаскальєнтес.

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