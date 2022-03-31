Вальдемар Серрон племінникам Педро Кастільо: «Це люди, які розслідуються і повинні мати право»

Конгресмен і прес-секретар Перу Лібре Вальдемар Серронвважав, що персонажі, які знаходяться в найближчому оточення президента Педро Кастільо, як його племінники або колишній секретар урядового палацу БруноПачеко,повинен співпрацювати з Справедливістю, також поставив під сумнів затримку судового провадження громадськості Прокуратура.

«Я вважаю, що кожен громадянин повинен мати право . У будь-якому випадку, ми засуджуємо той факт, що цей процес не дотримується належним чином цими джентльменами; однак ми також повинні згадати, які докази має прокуратура, і ось виникає питання: як це у ЗМІ також є і публікуються, раптом, перешкоджаючи справедливості? », - сказав він.

«На національному рівні система здійснення правосуддя має політичний ухил (...) Племінникипрезидента - це люди, які розслідуються і повинні будуть кваліфікуватися , вони повинні відповісти на Справедливість, це особисте питання. Кожна людина, яка перебуває на питаннях правосуддя, була покликана отримати право», - додав він.

У цьому ж ключі парламентар подякував лавочкам за підтримку місць, щоб рух вакансій не процвітати і закликали різні політичні групи «дозволяти міністрам працювати» і вживати заходів, таких як цензура та інтерпелляція, на основі оцінки їх діяльності.

«Це завжди здається відчайдушним способом не бажаючи дозволити правилу сказати, що ви тоді не вдалися. Якщоя не дозволю вам керувати, якщо я не дозволяю вам працювати, то ми нікуди не дістанемося, тому що ця невизначеність залишає когосьу стані невпевненості. Миповинні бути критичними та самокритичними до тих пір, поки ми розповідаємо, що таке помилки»,- сказав він.

«Частина минулого, яке він зробив (якийсь міністр), піддається нападу, але ми не бачимо, наприклад, доносів, які він робить, і він не підтримує себе в цьому питанні. Якщонемає можливості побачити гравця на корті, де він рухається, де розвивається, і я заважаю йому грати і ставити на лавку, ми нікуди не їдемо»,- додав він.

З цього питання прес-секретар лавки Перу-Лібре погодився з президентомПедро Кастільо, який після заклику Конгресу відкласти протистояння для вирішення нагальних проблем країни він вважав, що група парламентарів, які не змогли його звільнити від посади, «піде за власним порядком денним».

«Це порядок денний, який вони мають, тому що міністр охорони здоров'я вже отримав перше осуд, а через тиждень вони знову починають з його втручань. Вакансія вже сталася, і я сподіваюся, що вона послужить для нас прикладом, щоб ми не продовжували (...) Я прошу інші лавки поставити це питання і почати говорити про порядок денний країни», - сказав він.

ДІНАБОЛУАРТЕ ВИМАГАЄ, ЩОБ ПЛЕМІННИКИ ДЕМОНСТРУВАЛИ СВОЇ ОБЛИЧЧЯ

Віце-президент Республіки Діна Болуарте розповіла новинам РПП, а під часпрограми «Кунарирувала турботу про дітей» más» у навчальному закладі Pachacutec у районі Вентанілла , де він задавався питанням, чого бояться родичі президента республіки, ПедроКастільо.

«Середовище президента «не має», я сподіваюся, що вони мають рацію, тому що вони сказали: «Той, хто нічого не боїться, не повинен», чого вони бояться? представити себе в обличчя, це найкращий спосіб зіткнутися з проблемами, показуючи своє обличчя, незалежно від того, хто падає, будь то Бруно Пачеко племінники, якими б вони не були, що дослідження проводяться відповідно до нормативно-правової бази»,- сказав міністр розвитку та соціальної інтеграції.

Це стосується Гянь Марко Кастільо та Фрей Васкеса Кастільо, які в даний час не перебувають упопередньому затриманні, оскільки вони беруть участь у розслідуванні, яке проводить Прокуратура Антикорупційна у справі Пуенте Тарата III.





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