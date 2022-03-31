Вірусний: дискусія про TikTok молодою людиною, яка працювала, не встаючи зі свого крісла, і його начальник звільнив його

Вірусні відео в соціальних мережах, які можуть призвести до дискусій з трудового питання. Ось що сталося з історією молодої людини з США, який вирішив піти на роботу сидячи на знак протесту проти зловживань на своєму робочому місці. Камерабезпеки зафіксувала момент, який змусив його боса звільнити його, не підтримуючи його мотиви. Подіястала вірусною на TikTok.

На зображеннях, опублікованих користувачем @lolcarloz, можна побачити, що хлопчик упакував кілька коробок, не виходячи зі стільця. Як він пояснив, він зробив це, тому що йому не платили більше грошей за ту роботу, яку він робив.

«Мій бос спіймав мене, роблячи це і звільнив мене. (Сів) тому що зрозумів, що старанно працювати за $10,65 за годину в депозиті не варто», - написав юнак в описі відео TikTok.

Відео має понад 1,3 мільйона переглядів у соціальній мережі, а також понад 82 000 лайків, з піснею Monkeys Spinning Monkeys від Kevin MacLeod. Користувач @lolcarloz уточнив, що запис ведеться з 2021 року, і що в даний час «я буду отримувати принаймні на п'ять доларів більше за ту саму роботу» .

Післятого, як кліп став вірусним, серед користувачів відбулися дебати. Поки одні підтримували його ідею, інші ставили під сумнів його рішення.

«Мінімальна заробітна плата = мінімальні зусилля», - сказав один нетизен. «Клянуся, вони люблять бачити, як ми страждаємо, поки ми працюємо, тому що Що поганого в тому, щоб сидіти в кріслі, якщо все ж вдається виконати поставлені завдання?» жінка запитала. «Ви пакуєте речі, які потрібно відправити в певний час, і коли ви робите це сідаючи, ви йдете якомога повільніше», - запитав один чоловік.

«Іноді, наполегливо працюючи і добре виконуючи свою роботу (навіть коли це мед***) готує себе до наступної кращої роботи», - написав інший нетизен.

ЩОТАКЕ ТІКТОК

Якщо ми введемо «TikTok» в рядку пошуку Google, одним з основних результатів, які не будуть видимі, буде визначення Вікіпедії. Цей веб-сайт вказує, що ця платформа, відома як Douyin в Китаї, є службою соціальних мереж для обміну відео, що належить китайській компанії ByteDance.

Хоча ця соціальна мережа почала набирати все більшу популярність у 2019 році, під час карантину, спричиненого пандемією COVID-19 у 2022 році, її популярність вибухнула по всьому світу, оскільки і дорослих, і дітей приваблювали не лише для перегляду та обміну вподобаним контентом, а й для його створення.

ЯКПРАЦЮЄ TIKTOK?

Додаток, яке завантажується безкоштовно, дозволяє завантажувати відео та записувати з тієї ж платформи. Він доступний для iOS та Android . Щоб створити профіль, необхідно спочатку увійти за допомогою користувача Line, Talk, Twitter, Gmail, Instagram або Facebook. Чарлі Д'Амеліо, Діксі Д'Амеліо та Аддісон Рей - найвідоміші тіктокери з великим наступним.

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