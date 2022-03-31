Відео: Чоловік був напівпохований і раптово зростає серед надзвичайних ситуацій через дощі в Антіокії

У середу вночі в муніципалітеті Кальдас (Антіокія) стався обвал, в якому постраждав будинок, хоча, на щастя, він був нежитловим. Однак одна людина отримала травму, після того, як його ноги опинилися в пастці , коли він проходив повз місця.

Згідно з інформацією, яку вони отримали на радіостанції Blu, інцидент стався саме в секторі Ель-Резервадеро в селі Ла-Кіебра. Доцього місця прийшли пожежники, які надали підтримку, щоб зняти його і передали його в лікарню, де він оговтується від отриманих травм.

Тим часом, у середу вдень, в районі Пачелі муніципалітету Белло (Антіокія), відбулося кілька повеней, після того, як один з ярів у секторі переповнився через сильний дощ, ситуація, яка була знята на відео та опублікована в акаунті Twitter Denuncations Antioquia.

Аналогічна ситуація сталася в муніципалітеті Дон Матіас, де раптове збільшення спричинило сильний повінь в цьому районі.

Ці надзвичайні ситуації є на додаток до подій у вівторок на північному заході Медельїна, в районі Сан-Крістобаль, де, за даними газети El Colombiano, 30 сімей постраждали в секторі Барріо Нуево.

Дані адміністративного департаменту управління ризиками стихійних лих (Дагрд) Медельїна, які цитували в газеті «Антіокія», вказали, що у вівторок було 27 надзвичайних ситуацій, серед яких 12 масових рухів, вісім дерев, які впали, три повені та два транспортні засоби перекинулися.

Райони Сан-Антоніо дель Прадо та Робледо найбільше постраждали від надзвичайних ситуацій, які спричинили дощі у вівторок вдень.





ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: