Уругвай звільнив локшину та хлібобулочні вироби від ПДВ, щоб стримати подорожчання через війну в Україні

Foto de archivo de una espiga de trigo en un campo en la localidad ucraniana de Hrebeni, en la región de Kiev Jul 17, 2020. REUTERS/Valentyn Ogirenko/

В останні тижні уряд Уругваю висловив стурбованість підвищенням цін на деякі основні продукти кошика, такі як смажена нарізка або яйце. Такезростання багато в чому пов'язано з тим, що завдяки російському вторгненню в Україну ціни на міжнародні ринки злетіли.

Також актуальними для цієї ситуації є високі температури, що сталися влітку в країні, спричиняючи загибель тисяч курей, які відкладають ікру, та одна з найбільших посух, яку мав Уругвай.

Луїс Лакаль Поу оголосив про коригування цін на паливо: на бензин зростання складе три уругвайських песо ($0,07), а в дизельному паливі - п'ять песо (0,12 долара) EFE/Іван Франко/Архів

Минулої неділі ввечері, після того, як було оголошено результат референдуму про скасування 135 статей Закону про терміновий розгляд, президент Луїс Лакалл Поу провів прес-конференцію, де заявив, що цього тижня матиме «важливу зустріч з теми цін» і де він вживе заходів для зниження витрати на їжу з основного кошика.

Цієї середи президент зустрівся з Міністерством економіки та фінансів, Міністерством тваринництва, сільського господарства та рибного господарства та Міністерством промисловості, енергетики та гірничодобувної промисловості, щоб обговорити, які заходи вони вживають щодо цін.

Пізніше він оголосив, що податок на ПДВ (22% від ціни продукту) буде звільнений на локшину і випічку на 30 днів, з можливістю продовження його до декрету. Виконавчавлада має направити законопроект до парламенту цього тижня, щоб виправити звільнення.

У цьому випадку він додав, що уряд також оцінює імпорт деяких продуктів, які не виробляються в Уругваї, які «мають деякі тарифні проблеми». Прикладомцього є масло. Обговорюється можливість «полегшення питання тарифів на імпорт».

Міністр промисловості, енергетики та гірничодобувної промисловості Омар Паганіні також заявив у середу, що енергетична криза та конфлікти, що виникли у напрямку до решти світу, впливають не тільки на ціну палива, але й на «пшеницю та олійні культури, на борошно та олію», і що «глобально ми спостерігаємо вплив інфляційний, і уряд ставить всі картки на стіл, щоб певним чином їх утримувати».

Він додав, що «для невеликої економіки, подібної до Уругваю, досить відкритої для світу, це непросто» , і саме тому вони «керують усіма опціями, і робота продовжується».

Зі свого боку, сенатор Кабільдо Абіерто та член коаліції правоцентристських партій уряду Гвідо Маніні Ріос А також зустрівся з президентом Лакалле Поу і надіслав йому деякі пропозиції щодо стримування підвищення цін.

Сенатор стверджував, що «на невизначений термін» у тих, хто ринок публіці, не мають маржі прибутку за «рахунок» продуктів з базового продовольчого кошика. Вобмін на цю жертву держава зобов'язується зробити податкову відставку, яка б компенсувала зниження доходів.

Вчора президент оголосив про коригування цін на паливо, яке вступить в силу з 1 квітня. Унафті зростання становитиме три уругвайських песо (0,07 долара), а в дизелі - п'ять песо (0,12 долара).

Лакалле Поу підкреслив зусилля, докладені урядом, щоб зробити незначне коригування відсотків, встановлених звітом Паритету імпортних цін (PPI) Підрозділу регулювання енергії та води (URSEA), повідомляє Underslinado.

«Виконавча влада продовжуватиме оцінювати еволюцію міжнародних цін на нафту та її похідні, а також їх вплив на фінансове становище ANCAP, з зобов'язанням використовувати наявні в його розпорядженні інструменти для пом'якшення впливу на споживачів цієї несприятливої ситуації», - заявило Міненерго, Промисловість і гірнича справа.





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