Тоні Суккар: від футболіста до музичного продюсера, номінованого на Греммі 2022 року

Граммі 2022 року проводяться цієї неділі, 3 квітня, і очікування велике, тим більше, що один з наших співвітчизників, перкусіоніст, конкурує ТоніСуккар, який вже на шляху до Лас-Вегаса, щоб стати частиною цього чудового музичного фестивалю.

Безсумнівно, це були хороші часи для артиста, адже після недавнього приїзду дочки цього квітня 3 квітня він переживе один з найбільш хвилюючих моментів своєї кар'єри. Як відомо, його альбом «Live in Peru» конкурує в категорії Кращий тропічний латинський альбом.

Навчаючись, композитор не міг не показати свої емоції і присвятив емоційні слова перуанській публіці і всім музикантам, які брали участь в концерті.

«Я дуже радий і вітаю всіх номінантів, в цій категорії і в усіх категоріях. Я дуже схвильований, це моя перша номінація «Греммі», - сказав він досить щасливо.

Зі свого боку, шанувальники Тоні Суккар вже розраховують години на грандіозну гала. Однак для тих, хто задається питанням, хто такий наш співвітчизник або мало про нього знає, тут ми розповімо вам більше подробиць про його музичну кар'єру та досягнення.

ТОНІСУКАР

АнтоніоГільєрмо Sucar Tayrako народився 18 травня 1986 року в Лімі і став перкусіоністом, композитором, аранжувальником і продюсером звукозапису. Лише у 35 років він наважився на музику, поки не досяг двох латинських греммі в 2019 році.

Коли йому було два роки, він іммігрував до Майамі, США, зі своєю сім'єю. У віці 3 років він почав грати в The Peruanian Cajon завдяки тому, що прийшов з родини музикантів. Коли йому виповнилося 13 років, він почав грати на барабанах у групі батьків.

Перуанський музикант з американською національністю та японським родом супроводжував своїх батьків у різних спектаклях, таких як весілля та приватні заходи. Це змусило його все більше закохуватися в музику.

У 2020 році вона випустила свою версію Педро Суареса-Вертіса «Коли ти думаєш назад» у співпраці з Даніелою Даркур, Еціо Олівою, Крістіаном Яіпеном, Бартолою, серед інших, з метою сприяння туризму в Перу.

У січні 2021 року він був оголошений журі Yo Soy, а в серпні продовжується в Латині за участю тренера в La Voz Senior.

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Тоні Суккар замислювався про те, щоб стати професійним футболістом в підлітковому віці. Він був у кількох командах, поки не виграв державний чемпіонат своєї школи. Хоча він шукав стипендію, щоб присвятити себе спорту, відповіді він не отримав.

Після цього він пішов до батька за порадою і сказав йому спробувати вступити в музичну школу ПФР. Його музична освіта почалася з барабанів, фортепіано, а потім дійшла до перкусії.

У 2008 році вона отримала ступінь бакалавра за спеціальністю «джаз-перформанс» у Міжнародному університеті Флориди і продовжила навчання на здобуття ступеня магістра до 2010 року.

МУЗИЧНАКАРРЕРА

Так як він був студентом бакалавра, Тоні Суккар вже мав активну музичну кар'єру. Перебуваючи в коледжі, він обіймав посаду директора в сімейному гурті, який він перейменував Mixtura.

У 2010 році вона випустила свій перший альбом, який був записаний на її випускному концерті. Живий концерт з Mixtura в Центрі виконавських мистецтв Вертхайма в Майамі.

Шлях Тоні привів його до світу сальси, джаз/поп та афро-латинської музики. Крім того, він зміг працювати з кількома художниками, такими як Тіто Нівес, Марк Ентоні, Ла Індія, Обі Бермудес, серед інших.

У 2015 році він створив спільний проект Unity: Латинська данина Майклу Джексона. Він був випущений в театрі Olympia в Майамі за підтримки Universal Music Classic. Unity представила понад 100 музикантів за данину королю поп-музики.

У 2019 році він виграв дві латинські греммі як продюсер року та найкращий альбом сальси для альбому «Más de mi», зробивши історію наймолодшим переможцем, який виграв обидві категорії.

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