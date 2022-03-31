Тоні Суккар на Граммі 2022 року: З ким він зіткнеться в категорії «Кращий латинський тропічний альбом»?

Перуанський Тоні Суккар переживає чудовий момент після номінування на премію Греммі 2022 року за свій альбом «Жити в Перу», який був записаний в 2020 році в нашій країні. Перкусіоніст буде боротися за нагороду в категорії «Кращий латинський тропічний альбом» поряд з великими експонентами латинської музики.

Як ви пам'ятаєте, 23 березня 2021 року через InstagramSuccar здивував, поділившись серією кліпів, де він підтвердив свою номінацію емоціями. « Я не можу повірити, дуже дякую », - сказав він, коли стрибнув від радості з цього приводу.

Слід зазначити, що альбом Succar змагатиметься з чудовими музичними творами, такими як «Salswing» Рубен Блейдс та Роберто Дельгадо та Оркеста , який формує фаворитом після прийняття «Альбуму року» у 22-му виданні латинської Греммі.

“Salswing” de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

Так само «Карантин» комбо El gran de Пуерто-Ріко також був номінований на перемогу дорогоцінного золотого грамофона, однієї з найбажаніших нагород художників світового рівня.

“En cuarentena” de El gran combo de Puerto Rico.

«Без сальси немає раю» Aymée Nuviola - це ще один альбом, який номінований у цій категорії, разом із «Колегами» Гілберто Санта-Роза , тому Тоні Суккар не матиме жодного синглу.

“Sin salsa no hay paraíso” de Aymée Nuviola.

“Colegas” de Gilberto Santa Rosa.

Слід зазначити, що це не перший раз, коли перуанський музикант отримав визнання, оскільки в 2019 році він був номінований на латинську Греммі, де він взяв дві статуетки. Це перший раз, коли артист змагатиметься в головному гала.

ІНШІПЕРУАНСЬКІ ХУДОЖНИКИ, ЯКІ БУЛИ НОМІНОВАНІ НА GRAMMY

Важливо підкреслити, що він не єдиний перуанець, який досяг цієї важливої номінації «Греммі» . Три представники дійшли до цього примірника в попередні роки, в якому він вважається найважливішим призом у світі музики, таких як Сусана Бака, культурна асоціація перуанської негру та афро-перуанська група JazzOrchesta. Нажаль, жоден з них не виграв довгоочікуваного призу, але перуанець зміг змінити історію.

Про«ЖИТИ В ПЕРУ», АЛЬБОМ, ЯКИЙ МОЖЕ ВИГРАТИ ГРЕММІ

ТоніСуккар номінований на свій альбом «Жити в Перу» , концерт, записаний наживо в театрі Nacional в лютому 2020 року і в якому представлені різні версії «Біллі Жан», «Puro dolor», «Uptown Funk» та багато іншого. Ця постановка повинна була пройти через кілька змін, які повинні були прийняті членами Національної академії звукозаписних мистецтв і наук США.

«Цей альбом має 19 пісень, тому що я грав багато пісень з 'Unity' (альбом випущений в 2015). Цебув мій шанс принести цей репертуар, очевидно, я перезаписав його в прямому ефірі, щоб зробити його іншим. Тепер він зміг кваліфікуватися, тому що у нього були пісні іспанською мовою, я збалансував це, щоб він міг увійти», - сказав він.

Foto: Difusión

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