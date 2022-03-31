Тоні Суккар на Граммі 2022 року: З ким він зіткнеться в категорії «Кращий латинський тропічний альбом»?

Перуанський Тоні Суккар переживає чудовий момент після номінування на премію Греммі 2022 року за свій альбом «Жити в Перу», який був записаний в 2020 році в нашій країні. Перкусіоніст буде боротися за нагороду в категорії «Кращий латинський тропічний альбом» поряд з великими експонентами латинської музики.
Як ви пам'ятаєте, 23 березня 2021 року через InstagramSuccar здивував, поділившись серією кліпів, де він підтвердив свою номінацію емоціями. «Я не можу повірити, дуже дякую », - сказав він, коли стрибнув від радості з цього приводу.
Слід зазначити, що альбом Succar змагатиметься з чудовими музичними творами, такими як «Salswing» Рубен Блейдс та Роберто Дельгадо та Оркеста, який формує фаворитом після прийняття «Альбуму року» у 22-му виданні латинської Греммі.
Так само «Карантин» комбо El gran de Пуерто-Ріко також був номінований на перемогу дорогоцінного золотого грамофона, однієї з найбажаніших нагород художників світового рівня.
«Без сальси немає раю» Aymée Nuviola - це ще один альбом, який номінований у цій категорії, разом із«Колегами» Гілберто Санта-Роза , тому Тоні Суккар не матиме жодного синглу.
Слід зазначити, що це не перший раз, коли перуанський музикант отримав визнання, оскільки в 2019 році він був номінований на латинську Греммі, де він взяв дві статуетки. Це перший раз, коли артист змагатиметься в головному гала.
ІНШІПЕРУАНСЬКІ ХУДОЖНИКИ, ЯКІ БУЛИ НОМІНОВАНІ НА GRAMMY
Важливо підкреслити, що він не єдиний перуанець, який досяг цієї важливої номінації «Греммі» . Три представники дійшли до цього примірника в попередні роки, в якому він вважається найважливішим призом у світі музики, таких як Сусана Бака, культурна асоціація перуанської негру та афро-перуанська група JazzOrchesta. Нажаль, жоден з них не виграв довгоочікуваного призу, але перуанець зміг змінити історію.
Про«ЖИТИ В ПЕРУ», АЛЬБОМ, ЯКИЙ МОЖЕ ВИГРАТИ ГРЕММІ
ТоніСуккар номінований на свій альбом «Жити в Перу» , концерт,записаний наживо в театрі Nacional в лютому 2020 року і в якому представлені різні версії «Біллі Жан», «Puro dolor», «Uptown Funk» та багато іншого. Ця постановка повинна була пройти через кілька змін, які повинні були прийняті членами Національної академії звукозаписних мистецтв і наук США.
«Цей альбом має 19 пісень, тому що я грав багато пісень з 'Unity' (альбом випущений в 2015). Цебув мій шанс принести цей репертуар, очевидно, я перезаписав його в прямому ефірі, щоб зробити його іншим. Тепер він зміг кваліфікуватися, тому що у нього були пісні іспанською мовою, я збалансував це, щоб він міг увійти», - сказав він.
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