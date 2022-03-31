Про це йдеться в резолюції Міжамериканського суду, що перешкоджає звільненню колишнього президента Альберто Фузіморі

Колишній президент Перу Альберто Фузіморімав бути звільнений з в'язниці вчора, як прокоментував його адвокат СезарНакадзакі, але Судовийміжамериканський суд з прав людини (Міжамериканський суд H.R.) булапроти цього заходу, поки міжнародна організація не могла прийняти рішення про прохання про тимчасові заходи «гарантувати право доступу до правосуддя жертвам справ Барріоса Альтоса та Ла Кантута », як згадувалося в опублікованій резолюції вчора.

З цією метою Міжамериканський суд скликав публічне слухання, щоб побачити запобіжні заходи щодо помилування колишнього диктатора Фузіморі , якому президентська благодать була відновлена після суперечливого рішення Конституційного суду та резолюція якого була оприлюднено минулого понеділка , 28 березня.

У резолюції Суду вказується, що у п'ятницю, 1 квітня, з 14:00 (перуанський час) відбудеться засідання , на яке були викликані представники жертв, Перуанської держави та Міжамериканської комісії з прав людини.

Про це говорить офіційна резолюція Міжамериканського суду:

ВРАХОВУЮЧИ, ЩО:

1. У рішеннях, винесених Судом у справах про Барріос Альтос та Ла Кантута, він зобов'язав державу виконати зобов'язання розслідувати серйозні порушення, а також притягнути до відповідальності та покарати винних.

2. Запит на тимчасові заходи подали представники потерпілих в обох випадках, які наразі перебувають у стадії нагляду за виконанням вироків. Цейзапит був поданий на «гарантію доступу до правосуддя для потерпілих».

3. Стаття 63.2 Американської конвенції з прав людини передбачає, що «у випадках надзвичайної тяжкості та терміновості, і коли виникає необхідність уникнути непоправної шкоди особам, Суд у справах до неї може вжити будь-яких тимчасових заходів, які він вважає за потрібне». Крім того, стаття 27.3 Правил Трибуналу передбачає , що «у спірних справах перед Судом потерпілі або передбачувані потерпілі або їх представники можуть подати безпосередньо до Суду запит про тимчасові заходи, які повинні бути пов'язані з предметом справи».

4. У Міжнародному праві про права людини тимчасові заходи носять не тільки запобіжний характер, в тому сенсі, що вони зберігають правову ситуацію, але є принципово захисними, в тому, що захищають права людини, прагнучи уникнути непоправної шкоди особам. Вони застосовуються до тих пір, поки дотримуються основні вимоги надзвичайної тяжкості та терміновості та запобігання непоправної шкоди особам.

Нагадаємо, що в 2009 році Альберто Фузіморі був засуджений до 25 років позбавлення волі за його участь в якості опосередкованого винуватця злочинів кваліфікованого вбивства та тяжких ушкоджень, на шкоду жертвам справ Барріоса Альтоса і Ла Кантута, і ці злочини були класифіковані як «злочини» проти людяності відповідно до закону «Кримінальний Міжнародний». Це було позитивно оцінено Міжамериканським судом у своїх резолюціях 2009 та 2012 років щодо контролю за дотриманням судових рішень. Через роки, 24 грудня 2017 року, тодішній президент Республіки Перу видав резолюцію про надання «помилування» «з гуманітарних причин» на користь Альберто Фузіморі Фузіморі Фузіморі.

Суд також порахував, що «серйозні питання щодо дотримання законодавчих вимог, передбачених у внутрішньому законодавстві Перу» повинні бути проаналізовані. Крімтого, у разі необхідності цей Суд може винести наступне рішення про те, чи є те, що було зроблено внутрішньо відповідно до того, що наказано в судовому рішенні, або є перешкодою для дотримання зобов'язання розслідувати, притягнути до відповідальності та, якщо необхідно, покарати у двох згаданих випадках вищеза для того, щоб не відповідати зазначеним нормам і неналежним чином запобігти виконанню санкції, закріпленої кримінальним вироком».

ЩОПРОСИТЬ МІЖАМЕРИКАНСЬКИЙ СУД

Зрештою, Міжамериканський суд зазначив, що держава Перу, щоб гарантувати право доступу до правосуддя жертвам справ Барріосальта та Ла-Кантута, утримується від виконання наказу Конституційного суду Перу щодо надання свободи Альберто Фузіморі Фудзіморі Фудзіморі , поки цей міжнародний суд не зможе прийняти рішення за клопотанням про тимчасові заходи на 147-му черговому засіданні засідань.

«Представники жертв, держави Перу та Міжамериканська комісія з прав людини повинні бути скликані на публічне слухання за запитом про тимчасові заходи, вжиті представниками, які відбудуться практично 1 квітня 2022 року з 13:00 до 14:30, час Коста-Ріки, протягом 147 регулярних Засідання засідань цього суду», - йдеться в документі.

Нарешті, він детально описує «Щоб Секретаріат Суду повідомив цю резолюцію державі, представникам постраждалих та Міжамериканській комісії з прав людини», - підсумував він.

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