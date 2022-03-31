Вони перенесли на травень, слухавши звинувачення проти Андреса Ескобара

Цього четверга, на слуханні проти Андреса Ескобара, чоловіка, звинуваченого у розстрілі мирних жителів Калі під час національного страйку 2021 року, Генеральна прокуратура звинуватила у загострених загрозах, киданні небезпечних предметів та узурпуванні громадських функцій. Однак Суд не схвалив і не відхилив клопотання, тому слухання було призупинено і перенесено до 16 травня.

Сторожовий пес вказав, що Ескобар разом з чотирма іншими людьми та 12 поліцейськими вчинив незаконну дію, нападаючи на протестувальників вогнепальною зброєю в районі Сьюдад-Джардін 28 травня в рамках Національного Паро. Його підтримали відео записи, записані на мобільні телефони мітингуючих, які піддалися нападу в середині протестів.

На початку судового розгляду Андрес Ескобар сказав судді гарантії Калі , що його довірений адвокат хворий і мав головний біль, що заважало йому брати участь у розгляді. У клопотанні, яке було відхилено, суддя сказав йому, що якщо захисник захворів, він може бути призначений громадським захисником, який порадив його під час слухання.

Зі свого боку, Ескобар зазначив, що зброя, яку він використовував, є порожньою і має документи в порядку. Він також заявив, що постріли повинні стримувати «вандалів», які, за його словами, збиралися спалити CAI в цьому секторі Вальє-дель-Каука.

Адвокат жертв Елмер Монтанья попросить, щоб тих, хто причетний був відправлений до в'язниці і попросив запевнення проти Ескобара.

16травня Генеральна прокуратура відновить слухання з проханням про заходи забезпечення проти Ескобара та інших учасників.

16лютого 2022 року слухання обвинувального висновку Андреса Ескобара було відкладено через прохання захисту, однак причини досягнення цього рішення досі невідомі.

За інформацією адвоката, адвоката Елмера Монтанья, адвоката, який подав кримінальну скаргу, обвинувальний акт у звинуваченнях також був перенесений на 24 січня, не знаючи причини чи причини цього рішення.

«Ми знаємо, що захист знову попросила перенести слухання, ми не знаємо причини, прокурор розкриє справи пізніше, ми попередили, що якщо обвинувачення не вимагатиме страхового заходу, адвокати потерпілих зроблять це прохання до гарантійного контролю судіть», - сказав Монтанья.

28 травня 2021 року, на тлі протестів, що відбуваються в місті Калі під час Національного Паро, відео швидко стало вірусним у соціальних мережах, де зображено цивільного населення у супроводі Національної поліції, стріляючи по протестувальників. Цейвчинок породив всілякі коментарі , в яких багато дорікали вчинку бізнесмена, а інші захищали його справу.

«На відео наочно видно, що я знімаю кілька пострілів в повітрі, не збирався нашкодити людині. Вандали скорочували громадські сили, і я стріляв, щоб їх переконати, тому що вони збиралися спалити CAI Сьюдад-Хардін», - сказав Андрес Ескобар у відео, яке він розмістив у своїх соціальних мережах, в якому він посилався на те, що сталося того дня і де він показав, що зброя, якою він володів на той час, була порожній.

Однак у документальному фільмі «Калі кожен крим» вони виявили фотографію, де було б вдячно, що зброя, яку носив Андрес Ескобар під час демонстрацій, сильно відрізняється від тієї, яку він показував у відео, яке він опублікував.

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