Вони знайшли тіло останньої жертви обвалу на дорозі до моря в Антіокії

Двадцять чотири дні пройшло після аварійного обвалу на шосе до моря у департаменті Антіокії, саме в коридорі, який з'єднує муніципалітети Дабейба та Ураміта, оскільки лавина закінчилася похованням чотирьох людей, які перебували в цій області, і чотири транспортні засоби, що перебували через нього, хоча Троє загиблих були знайдені 17 березня, до цього тижня владі вдалося знайти загальну кількість смертей.

Концесіонер Автопістас Ураба дав звіт про події у вівторок ввечері, зазначивши: «Вдень тіло було визнано млявим співробітником проекту, про якого було повідомлено про зниклого після виникнення надзвичайних ситуацій, що склалося як випадкова подія та/або форс-мажорні обставини, які виникли зсув у стежці Пеньяс Бланкас у PR 26+000 функціонального блоку 2, між Урамітою та Дабейбою на дорозі Медельїн — Ураба».

Газета El Colombiano змогла встановити, що остання знайдена жертва була ідентифікована як 42-річний Девід Альберто Новоа, який працював співробітником та оператором компанії, який втручається в інфраструктуру цього дорожнього коридору. Разом з Новоа в день обвалу були поховані двоє дорослих і неповнолітнього, де впало приблизно 40 000 кубометрів землі, що спричинило надзвичайну ситуацію в цьому секторі.

Іншітри жертви, яких вони знайшли 17 березня в зоні надзвичайної ситуації, були ідентифіковані владою як Ана Марія Кальво, 22 роки, Едвін Андрес Гевара, 27 років та неповнолітній віком до 2 років, всі з яких були сім'єю, яка переїжджала в невеликому транспортному засобі з муніципалітету Чигородо, пов'язаного за юрисдикцію Ріосуціо у відділі Кальдас.

Під час надзвичайної ситуації виникло додаткове занепокоєння з огляду на те, що цей масовий зсув спричинив загасання річки, яка проходить в цьому районі, ситуацію, яка ускладнює порятунок та доступ до точки, де були жертви, зсув також поховали два транспортні засоби та два мотоцикли, в Крім цього, один з 17 збірних тунелів залишився під землею.

Важливо зазначити, що концесіонер шосе Autopistas Urabá пояснив, що фаза порятунку постійно була складною, оскільки гора могла продовжувати від'єднуватися, представляючи активну загрозу для груп допомоги, саме тому догляд в цьому районі тривав більше 20 днів.

Автопістас Ураба сказав: «З самого початку персонал та техніка були доступні для підтримки пошуку, однак рятувальній роботі заважали умови одного і того ж слайда та періодична загроза нових подій в районі, де відбувається видалення та порятунок».

Адміністративний департамент управління ризиками Антіокії (DAGRAN) проаналізував сезон дощів протягом березня, обставину, яка може спричинити серйозні надзвичайні ситуації у всьому регіоні, на додаток до цього.

DAGRAMAntioquia дала кілька рекомендацій, щоб уникнути ризиків у сезон дощів, виділивши:

Уникайте розміщення у відкритих полях під час грози

Уникайте наближення дерев, які можуть бути рецепторами блискавки під час дощової погоди

Будьте уважні до погодних умов, у разі поїздок до річкових тіл, таких як річки та струмки в різних частинах регіону

Очистіть дахи, щоб запобігти попаданню води та закріпити їх

Враховуйте рекомендації дорожніх органів, щоб уникнути впливу в зонах ризику зсуву або повені

Не викидайте сміття, щоб запобігти засмічення водних каналів

Повідомте про будь-які аномалії на рівні річок або струмків і стежте за ними

Слідкуйте за екстреними номерами; організуйте групи реагування з родиною та громадою

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