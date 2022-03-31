Вони вимагали відсутності Ліллі Теллез в Сенаті за появу Трен Майя: «Занадто багато виправдань»

У середу вдень Сенат Республіки проголосував за можливість того, щоб влада, пов'язана з будівництвом поїзда майя в штаті Кінтана-Роо, постане перед законодавцями.

Як державні екологічні колективи, так і члени опозиції проти уряду Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO), і його проект під назвою Четверта трансформація (Q4), показали свою незгоду та свою неприйняття будівництва лінії через вплив на навколишнє середовище в площа.

Таким же чином знамениті мексиканці позиціонували себе проти проекту через вирубку лісів та масового вирубки дерев за розділом 5 мегапроекту AMLO.

З цієї причини багатьом людям було обурливо, що дало можливість залучити чиновників до Сенату для врахування законопроекту, мета не була досягнута через відсутність необхідних голосів .

І ця відсутність голосів прийшла через відсутність деяких сенаторів членів опозиційних партій. Серед них сенатор Партії національних дій (PAN) Ліллі Теллез.

Список результатів голосування (Фото: Twitter/LetRoblesRosa)

У соціальних мережах зображення, яке показує імена законодавців, які голосували за і проти, було виралізовано, яке було дуже закрито, оскільки було 47 голосів проти та 44 за два утрималися.

Є також ті, хто не відвідував, наприклад, паніста, яка пізніше пояснила, що причина її відсутності пов'язана з проблемами зі здоров'ям, оскільки вона стверджувала, що у неї 7 гриж у хребті: чотири шийні та три поперекові.

Хоча цього було недостатньо, щоб заспокоїти занепокоєння, оскільки користувачі соціальної мережі критикували той факт, що так звана «опозиція» пропала перед важливими подіями. «Після того, як вони не приходять зі своєю помилковою промовою, що вони опозиція, і вони люблять Мексику і захищають її», - був одним з багатьох коментарів.

Тож він відповів іншою публікацією через свій офіційний акаунт у Twitter, де стверджував, що навіть якщо він віддав свій голос, не буде можливості зупинити знищення джунглів.

«Джунглі НЕ будуть знищені через відсутність мого голосу. Військові вже йдуть на Юкатан, проти всього. Сьогодні слід було розглянути терміновий заклик до Фонатуру консультуватися з корінними народами. Навітьякби вона виграла голосування, AMLO не вдалося зупинити», - виправдала колишня морениста у своїх соціальних мережах.

Нова лінія поїзда Майя також вражає підземні річки та сеноти (фото: @unemexico_)

Він також стверджував, що угоди недостатньо за наказом AMLO, оскільки це вимагатиме чогось більшого: «Так само, як потрібно більше, ніж точка угоди проти нестачі ліків та зменшення насильства, яке пропускає уряд».

Нарешті, сенатор пообіцяв, що як тільки вона повернеться до Сенату, «давайте встановимо з Лави національних дій правові інструменти, щоб закликати відповідальних за поїзд майя, щоб врахувати і робити все, що є в межах наших повноважень, щоб врятувати джунглі», - підсумував Теллес.

Вони відповіли, що це занадто конформіст, щоб сказати, що це не може змінити значення або що «занадто багато виправдань». Вони також посилалися на свої президентські прагнення: «Ще одне з них і можливість для президентської кандидатури йде».

Пункт угоди було запропоновано ПАН викликати керівника Національного фонду сприяння туризму (Фонатур) Хав'єра Мей; федерального прокурора з охорони навколишнього середовища (Profepa) Бланка Алісія Мендоса; та секретаря навколишнього середовища та природних ресурсів ( Семарнат), Марія Луїза Світанок.

Інші сенатори, яких не було присутнім, включали паніку Жозефіна Васкес Мота; Клавдія Руїс Масьє PRI, Беатріс Паредес та Мігель Анхель Осоріо Чонг; та перредист Мігель Анхель Мансера.

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