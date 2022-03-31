Вони захопили відповідальних за наїзд над двома ДАІ в Есатересі, щоб уникнути штрафу

Цієї середи було випущено відео, записане камерами C5, в якому водій був вражений двома жінками-співробітниками ДАІ в Есатересі, щоб уникнути порушення через те, що він не циркулював через надзвичайну ситуацію на навколишнє середовище.

Цей кадри показує ділянку Avenida Central, на висоті Vocacional 3, розташований в районі Вальє-де-Есатерес цього муніципалітету в штаті Мексика, де агенти провели операцію з гарантування роботи Сьогодні не циркулює програма.

Тому, щоб уникнути блокування смуги Мексибуса, що прямує до Сьюдад-Ацтеки, вони зупинили три транспортні засоби, включаючи сірий Fiat з червоним багажником, який, загрожуючи санкціонувати, вирішили таранити чотирьох поліцейських , які заважали йому пройти.

Двоєз них отримали серйозні поранення і протягом декількох секунд він втік з місця події. Негайно решта чоловіків у формі підійшли до своїх супутників, щоб відвідати їх і відвернути рух від місця, де вони лежали. Крім того, до нього почав доходити патруль, але через деякий час вони не знайшли відповідальних.

суб'єкти намагалися втекти в CDMX (Фото: Секретаріат безпеки Edomex)

Жертв цього нападу були ідентифіковані як Сіхомара Гарсія, 37 років, яка мала контузії до черепа та кінцівок, а також фронтальну рану. Також повідомлялося, що Аделіна Івон Вісенте, 48 років, також мала контузії, хоча лише до кінцівок.

Згодом секретар безпеки Едомекс повідомив, що в результаті отриманих травм їх перевели в клініку ISEMyM. Вінтакож підтвердив, що вони зробили операцію та спостереження за камерами C5, щоб знайти відповідальних.

В офіційній заяві зазначалося, що чоловіки, які керували двома поліцейськими Головного управління громадської безпеки та дорожнього руху (DGSpYT), були представлені компетентному органу для розкриття відповідальності за злочини заподіяння шкоди та опору.

Було детально про те, що дії здійснювали члени Головного управління агентства з протидії крадіжці транспортних засобів та транспорту (DGCRvYT), які здійснили розгортання пошуку для пошуку місця їх місцезнаходження.

Обидва були доступні владі (Фото: Секретаріат безпеки Edomex)

«За підтримки камер відеоспостереження співробітники Центру управління, командування, зв'язку, обчислень і якості (С5) повідомили про подорож мети в режимі реального часу; в той час як патрульні поліцейські здійснювали територіальне розгортання і при виявленні їх можливого в'їзду до столиці країна, робота була узгоджена зі своїми колегами капіталіносів», - повідомили в мексиканській установі.

Агентам вдалося наздогнати підданих на проспекті Конституція-де-ла-Републіка, в мікрорайоні Провіденсія, в мерії Густаво Мадеро, що належить CDMX. Формени попросили екіпаж припинити марш, акцію вони провели.

Чоловіків ідентифікували як Аларі «N» та Омар «N», які, почувши свої права, були передані до прокуратури Сан-Крістобала в муніципалітеті Есатерес, де було розпочато дослідницький набір для визначення їх правового статусу.

Очікується, що в найближчі кілька годин буде уточнено його правовий статус та можливий судовий розгляд проти нього, у випадку, якщо розслідування відносин із подією , що залишили двох офіцерів пораненими, які до цього часу перебувають під наглядом лікаря. Тривалість часу, яку вони будуть триматися поза експлуатацією, невідомий.

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