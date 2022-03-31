«Є багато збігів»: Федеріко Гутьєррес після зустрічі з Сесаром Гавірією

Колишній президент Сезар Гавірія Трухільо та кандидат у президенти в Колумбії Федеріко Гутьєррес зустрілися в середу. На засіданні, яке тривало більше трьох годин, кандидат в президенти представив свої основні пропозиції одноосібному лідеру Ліберальної партії.

Важливо відзначити, що Гутьєррес прагне додати підтримку своїй кампанії на майбутні президентські вибори. У тому випадку, якщо Ліберальна партія вирішить підтримати кандидата, вона може додати ряд голосів у першому турі виборів.

Після того, як зустріч закінчилася, Гавірія охарактеризувала зустріч як «відмінну розмову». Зі свого боку, Федеріко Гутьєррес сказав, що знайшов багато збігів з колишнім президентом в розмові про майбутнє країни.

«В умовах програмних підходів існує багато збігів, я б сказав в переважній більшості, якщо це не в повному обсязі», - сказав кандидат в команду в Колумбію. У той же час він підкреслив, що є деякі червоні лінії, намальовані лібералізмом, але «вони не є червоними лініями для мене, тому що якщо я захищаю демократію та свободу, червоні лінії призначені для інших, хто ставить ці принципи під загрозу. будь-яка угода повинна бути укладена на програмній основі, щоб Колумбія зробила добре», - додав він.

Федеріко Гутьєррес також прокоментував, що дискусія говорила про широкий соціальний порядок денний для забезпечення добробуту громадян, надання пріоритету регіонам та зміцнення освіти. Він також підкреслив, що готовий знову зустрітися з єдиним лідером Ліберальної партії.

Що стосується рішення підтримати його кандидатуру, поки невідомо, яким буде рішення лавки партії; однак Гутьєррес підкреслив, що «вони займуть ще кілька днів, і я продовжу свої екскурсії по країні з людьми на вулицях». Увипадку, якщо підтримка буде надана, колишній мер Медельїна запевнив, що буде поважати внутрішні процеси громади.

«Вони продовжують обговорювати між своєю стадою та мною те, що я їм сказав, це те, що вони займають стільки часу, скільки вони хочуть (...) повідомлення, яке я надсилаю чітко, полягає в тому, що я сподіваюся, що це рішення, яке підходить країні, тому що ми повинні піклуватися про демократію та свободи», - сказав кандидат.

У середу обрані члени Консервативної партії підтвердили підтримку кандидатури президента Федеріко Гутьєрреса. Кандидат виграв міжпартійну консультацію, де Девід Баргіл також запустив себе в якості попереднього кандидата від імені консерваторів.

«Ми зустрілися з усією групою нинішніх і обраних конгресменів партії, з наступним президентом Колумбії. Миповторюємо нашу підтримку і піднімаємо п'ять питань, які вважаємо пріоритетними на наступні чотири роки», - сказав Баргіл.

Член Консервативної партії зазначив, що одним із пріоритетів Гутьєрреса в його уряді буде сільська місцевість, причина, яка спонукала консерваторів зробити вибір з урахуванням розвитку агробізнесу. Ще одним аспектом, на який зазначив Девід Баргіл, який вплинув на рішення партії, - це підтримка, яку кандидат Команди в Колумбії надасть забезпеченню та банківським кредитам.

Важливо зазначити, що, якщо Ліберальна партія вирішить підтримати кампанію Федеріко Гутьєрреса, кандидат матиме підтримку традиційних лавок країни.

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