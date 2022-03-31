США попередили, що Росія погрожує експортувати в Латинську Америку конфлікт в Україні за допомогою Венесуели, Нікарагуа і Куби

Керрі Ханнан, чиновник Державного департаменту США, попередив у четвер, що Росія погрожує експортувати в Латинську Америку конфлікт в Україні, шляхом військового співробітництва з Венесуелою, Нікарагуа і Кубою.
«Прихильність демократії в півкулі ніколи не здавалася такою актуальною, оскільки Росія топче демократію України і загрожує експортом української кризи в Америку, розширюючи військову співпрацю з Кубою, Нікарагуа та Венесуелою», - заявила Ханнан на слуханні закордонних справ Сенату США Комітет.
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