США попередили, що Росія погрожує експортувати в Латинську Америку конфлікт в Україні за допомогою Венесуели, Нікарагуа і Куби

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin meets with his Venezuelan counterpart Nicolas Maduro at the Kremlin in Moscow, Russia September 25, 2019. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

Керрі Ханнан, чиновник Державного департаменту США, попередив у четвер, що Росія погрожує експортувати в Латинську Америку конфлікт в Україні, шляхом військового співробітництва з Венесуелою, Нікарагуа і Кубою.

«Прихильність демократії в півкулі ніколи не здавалася такою актуальною, оскільки Росія топче демократію України і загрожує експортом української кризи в Америку, розширюючи військову співпрацю з Кубою, Нікарагуа та Венесуелою», - заявила Ханнан на слуханні закордонних справ Сенату США Комітет.

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