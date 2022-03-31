Пісня, яку Сітлаллі Ернандес використовував для того, щоб знущатися з Марко Кортеса: «Чудово з братами»

Делегація Партії національної дії (PAN) з'явилася в офісах посольства США в Мексиці, де дипломат, посланий сусідами на північ, Кен Салазар, провів зустріч.

Під час зустрічі на чолі з національним президентом партії Марко Коресом опоненти 4-го кварталу обговорили ситуацію незахищеності в Мексиці, економіці та демократії, а також «важливість зміцнення двосторонніх відносин наших урядів, законодавців та інституцій».

Голосом Габіно Паломарес та Ампаро Очоа я присвячую цю строфі @MarkoCortes та його колегам панікам: «Ти, лицемір, який смиренний перед кордоном, і у своїй країні ти стаєш чудовим зі своїми братами у селі».

Архівна фотографія Кена Салазара, нового посла в Мексиці. EFE/Кросбоуерос/Архів

Це твір «Прокляття Ла Малінче», виконаний тими, хто згадав під час концерту за мир у Центральній Америці, який відбувся на площі Плаза-де-ла-Революціон в Манагуа, в Нікарагуа.

Так званий Фестиваль нової латиноамериканської пісні, був подією, яка зібрала найкращих артистів так званої Nueva Canción та найталановитіших трубадурів іспаномовної протестної пісні.

Пісня, обрана Цитлалі Ернандесом, може бути не випадком, тому що тоді гості співали людям Нікарагуа, які зіткнулися з суворою військовою агресією щодо Нікарагуанського опору або Контрреволюціонерів, які нібито фінансувалися США.

Мексиканський Габіно Паломарес виступав разом зі своїм земляком Ампаро Очоа за вищезгадану пісню, а останній записав ще два соло. Також з Венесуели Алі Примера, з Бразилії, Чіко Буарке, Даніель Вільєтті з Уругваю, Група Мангуаре з Куби, Луїс Ріко з Болівії, Мерседес Соса з Аргентини, Сільвіо Родрігес з Куби та Карлос Меджія Годой та Лос де Палакагуіна також були з Венесуели.

Марко Кортес (Фото: Твіттер/ @MarkoCortes)

Квітень в Манагуа був титулом, наданим записам, які пізніше були продані. Матеріал містив загалом 19 пісень, починаючи від Сальвадору, до Canción Urgente para Nicaraguaабо Просто запитайте Бога.

На таких платформах, як YouTube, легко знайти живі відео презентації або весь альбом лише в аудіо.записах.

Тема Ампаро Очоа та Габіно Паломарес починається з подорожі через прибуття іспанських кораблів на новий континент та їх подальше завоювання за рахунок багатства та крові людей, які жили тут.

У своїй другій частині він порівнює ті часи, які були пережиті в той час, і які в деяких випадках все ще можуть бути застосовані в 21 столітті. Приниження, расизм, класизм і заперечення наших коренів є центральною частиною теми.

«Сьогодні в 20 столітті блондинки продовжують приходити до нас, і ми відкриваємо їм будинок і називаємо їх друзями, але якщо індіанець втомився ходити по горах, ми принижуємо його і бачимо його незнайомцем для своєї землі», - співали мексиканці.

Посол США в Мексиці Кен Салазар відвідує прес-конференцію в Мехіко, Мексика, 9 листопада 2021 року. REUTERS/Густаво Граф

Поки що Марко Кортес не відповів на сувору музичну привабливість Генерального секретаря Національного руху регенерації, але він поділився кількома заходами, які він робив протягом дня.

Зі свого боку, Кен Салазар також виставляв напоказ на зустрічі через соціальні медіа, де він написав: «Мережа з лідерами у всьому політичному спектрі посилює взаєморозуміння та зміцнює підтримку зусиль для побудови кращого майбутнього для Мексики та США».

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