Поїзд майя: прогрес за рахунок навколишнього середовища

Поїзд майя - один із мегапроектів адміністрації президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, метою якого є розвиток економіки та туризму на південному сході країни, незважаючи на те, що громадські організації виступили проти його будівництва. Він мав інвестиції в 200 мільярдів песо і включає протяжність 1,554 км , яка пройде через штати Табаско, Чіапас, Кампече, Юкатан і Кінтана-Роо.

Згідно з описом проекту на його веб-сайті, однією з основних його осей є економічна, оскільки за офіційними даними проживає 7,3 мільйона людей, що живуть у бідності, з яких близько 30% перебувають у крайній бідності в південно-східному регіоні країни.

«Розвиток не досяг регіону так само, як у північних та центральних штатах країни», - пояснює він, тому однією із завдань поїзда майя є активізація економіки в південному регіоні, заохочуючи туризм на півострові Юкатан та в інших суб'єктах, де поїзд буде пройти.

Проектскладається з 7 секцій будівництва і складається з 18 станцій і 12 зупинок. Такожбуде два типи маршруту: одинарний і подвійний, і буде запропоновано три транспортні послуги, один для місцевого населення, один для туристів, а інший для перевезення вантажів. Це створило б робочі місця в районах, що оточують будівництво поїзда, відомих як «ефект мультиплікатора».

З грудня 2018 року було оголошено план розвитку поїзда Майя (Фото: Twitter/TrenMayaMX)

Однак громадські організації та члени корінних громад висловилися проти проекту не тільки через вплив на навколишнє середовище, який він спричиняє, але й через вплив на права корінних громад регіону, а також ризик історичної та культурної спадщини.

За даними Національного інституту антропології та історії (INAH), в межах 10 кілометрів залізничної лінії знаходиться 2,288 археологічних пам'яток, які будуть безпосередньо впливати, разом із концентрацією туризму та екологічним слідом, який це тягне за собою.

Мексиканський центр екологічного права (CEMDA) вказав, що поїзд майя може спричинити вирубку лісів 2500 гектарів вологих і сухих лісів. Середосновних впливів на навколишнє середовище були наступні:

- Дефіцит води в районі Калакмула та тиск на його археологічну зону через збільшення відвідувачів (з 40 000 відвідувачів, які існують в даний час, ця цифра, за оцінками, зросте до 3 мільйонів). За даними організації Serendipia, 3 млн туристів генерують близько 1,5 млн тонн ТПВ і 1,6 млн кубометрів стічних вод на рік.

- Ризик вивезення сміття в Калькмулі, так як спеціальної служби для цього немає.

-Генерація шуму поїзда може вплинути на орієнтацію кажанів. Слід зазначити, що «Вулкан де лос Батс» розташований в межах державного заповідника Балам-ку. Сім видів комахоїдних рукокрилих були ідентифіковані всередині, і, за оцінками, майже три мільйони кажанів мешкають, згідно з дослідженням Вплив комунікаційних маршрутів на дику природу в охоронюваних територіях.

Державні заповідники Балам-Кін і Балам-Ку, в Кампече, а також Національний парк Паленке та зони захисту каньйону Усумасінта, в Чіапасі, постраждали б від будівництва поїзда майя (інфографіка: Infobae México)

Аналогічно, очікується, що будівництво поїзда майя призведе до вирубки лісів, деградації та фрагментації щонайменше 23 заповідних природних територій, таких як Yum Балам, Мангрові зарості Нічупте, Uaymil, а також заповідники Сіан Каан і Калакумль (райони, що розглядаються як Світова спадщина ЮМ). Цетакож вплине на 7 пріоритетних наземних регіонів та 11 пріоритетних гідрологічних регіонів, згідно з листом, підписаним понад 100 громадянськими об'єднаннями.

Згідно з дослідженням, проведеним Національною радою з науки і техніки (Conacyt), опублікованим у грудні 2019 року, іншими заповідними природними районами, які постраждали б від його будівництва, є Державні заповідники Балам-Кін і Балам-Ку, в Кампече, а також Національний парк Паленке та Каньйон Охоронні зони Усумасінта, в Чьяпас.

Зіншого боку, CEMDA зазначає, що проект також передбачає вимирання флори та фауни, головним чином впливаючи на ягуара, мавпи реву, мавпипавука, оцелота, тапіра, пуми, крокодила, а також видів змій, кажанів, ігуан та найрізноманітніших резидентних та перелітних птахів. Крім того, також постраждали б дерево рамон, кедр, цирокот та деякі види пальм. Всьогопостраждали б 6 637 дерев і 178 різних видів рослин, які довелося б видалити.

У зв'язку з цим Чемда подала три ампаро у 2021 році: один для екологічних питань з огляду на невиконання владою екологічних прав орендарів; інший за порушення процесу згоди корінних народів та ще один за відсутність екологічних консультацій.

Зі свого боку, група Ocean Futures Society опублікувала лист на ім'я президента Мексики, в якому він приймає рішення проти будівництва поїзда майя, оскільки дослідження впливу на навколишнє середовище Розділу 5 не було заплановано, яке ділиться наступним чином:

Розділ5 Північ, відповідальний за Ла Седена. Він йде від Канкуна до Плайя-дель-Кармен. Він займає площу 49,8 км і матиме три станції: аеропорт Канкун, Пуерто-Морелос та Плайя-дель-Кармен.

Розділ5 Sur, яким керують Grupo México та іспанською компанією Acciona. Він пролягає від Плайя-дель-Кармен до Тулума, протяжністю 60,3 км. У ньому буде дві станції (Тулум і Тулум Аеропуерто) і три зупинки (Xcaret, Пуерто-Авентурас і Акумал).

Організація, створена французьким океанографом Жан Мішелем Кусто, запропонувала AMLO здійснити екскурсію цим розділом свого мегапроекту, оскільки вона ставить під загрозу підземні річки, і запевнила, що її позиція відповідає обороні лісів, фауни та занурених печер, знайдених в цьому районі.

В результаті різні активісти висловилися проти його будівництва. Минулого понеділка, 28 березня, група активістів Greenpeace символічно зупинила будівництво секції 5 цього проекту, притягуючись до техніка як форма протесту.

Фонатур представляє остаточну обробку поїзда майя, одного з мегапроектів адміністрації Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO) (Фото: Twitter/ @TrenMayaMX)

Це ґрунтувалося на аргументі, що Загальний закон про екологічну рівновагу та охорону навколишнього середовища (Lgeepa) порушувався, оскільки робота проводилася без прояву впливу на навколишнє середовище. Алейда Лара, директор організації кампанії, сказала Ефе , що через карстовий грунт і пори на півострові будівництво поїзда в цьому просторі не є життєздатним.

Ісправа в тому, що розділ 5 також критикувала група знаменитостей, які в соціальних мережах просували кампанію «Sélvame del Tren», завдяки якій вони висловили, що будівництво поїзда майя вплине на підземні річки та інші природні зони, тому вони вимагали його скасування.

Група складалася з Еудженіо Дербез, Наталії Лафуркад, Кейт дель Кастільо, Рубен Альбарран, Омар Чапарро, Ана Клаудія Талансон та Барбара Морі, яких президент Андрес Мануель описали як «псевдоекологи».

Що стосується землекористування, то 17 січня 2022 року Міністерство аграрного, територіального та містобудування (Седату) офіційно здійснило експропріацію 198 об'єктів приватної власності, яка займає площу в 2 мільйони 410 тисяч 107 квадратних метрів. Цей район охоплює три муніципалітети Кінтана-Роо: Солідарідад, Беніто Хуарес та Пуерто-Морелос, які розташовані в районі Розділу 5.

Слід нагадати, що кількома днями раніше, 11 січня, Рогеліо Хіменес Понс покинув Головне управління Національного фонду сприяння туризму (Фонатур), а його місце зайняв Хав'єр Мей, який був керівником Секретаріату соціального забезпечення.

Згодом, 19 лютого, 231 земля була експропрійована в Кінтана-Роо для будівництва тієї ж ділянки, що займає площу 535 гектарів, розташованої в Солідарідаді (112), Тулум (77), Пуерто-Морелос (40) та Беніто Хуарес (2).

Інші організації, які виступили проти цього мега-проекту, - це MOCE Yax Cuxtal, Центр дикої природи Jaguar та Voices Unidas Пуерто-Морелос.

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