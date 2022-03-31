«Обійми Іуди»: Марбель відповів Франсії Маркес і відкинув свій жест

Імена Марбель та Франсії Маркеса були трендовими останніми днями після того, як співачка technocarrilera зробила коментар, який вважається расистським по відношенню до кандидата на віце-президенти. Зі свого боку афро-колумбійський лідер виступив з неприємним коментарем Марбель і надіслав їй обійми, яке було відкинуто художником.

Колумбійська співачка, народжена в Буенавентурі, визнана тим, що породжує суперечки в соціальних мережах, особливо в Twitter, за те, що вона пряма і не приховувала своїх політичних думок. Однак її постійно критикують, тому що вона не тільки робить свою ультраправу позицію зрозумілою, а й присвячує себе образі тих, хто не думає, як вона, і, тим більше, вона керує образливими трелями проти Густаво Петра і тих, хто його підтримує.

Післяпозначення Франсії Маркеса як «Кінг-Конга» співачка отримала три позови за расизм; однак відповідь кандидата на віце-президенти надійшла через її офіційний акаунт у Twitter. «Расизм не тільки шкодить, а й вбиває. Расизм не тільки шкодить нам, але шкодить тим, хто це висловлює, тому що ми не дозволяємо собі будувати на любові та різниці. Я посилаю Марбель родову обійми, щоб вона була зцілена, і ми будували з різниці», - написала політика.

Але обійми, які Франція надіслала Марбель, замість того, щоб згладжувати шорсткі краї, породили набагато більш дратівливу реакцію з боку художника. Існувало кілька трелів, які співачка «Перламутрового шия» присвятила прагне віце-президентства, відмовившись від своїх обіймів.

У своїй першій відповіді співачка підкреслила, що вона не відчуває себе представленою Франсією Маркес і що вона їй теж не довіряє. «Я повертаю ваші предкові обійми, щоб зберегти його для вас! ВИНЕ ДАЄТЕ МЕНІ ВПЕВНЕНОСТІ АБО ПРЕДСТАВЛЯТИ МЕНЕ БУДЬ-ЯКИМ СПОСОБОМ... Не дайте мені дешевої мови, з якою ви хочете обманювати людей!» , він написав цитуючи трель кандидата.

Але відповіді на цьому не зупинилися, Марбель хотіла наполягати на тому, що вона не прийме обійми від Маркеса, тому вона знову трелювала, посилаючись на політику. «Я не хочу обіймати тебе, навіть не родом».

Ці відповіді співачки породили різні реакції користувачів Інтернету, деякі, хто підтримував її непохитне становище, а інші, хто критикував «ненависть», яку Марбель породила своїми словами. «Марбель Белла смілива, сильна і дякую вам за те, що зробили набагато більше, ніж тисячі колумбійців за демократію»; «Добре сказала принцеса Марбель, вся Колумбія підтримує вас»; «Який великий біль Морін зберігає вашу душу! Подумайте про свою дочку»; були деякі коментарі, які співак отримав.

Щоб закінчити свій напад на Франсію Маркес, Марбель порівняла політику з Іудою, біблійним персонажем, зазначивши, що її обійми були схожими на поцілунок, який цей апостол подарував Ісусу після зради його. «Вони запропонували мені обійми Юди».

Поки що три позови проти Марбель лежать в кабінетах Генеральної прокуратури. Злочин, за який він міг бути позбавлений волі, - це дискримінація за расовою ознакою. Слід нагадати, що Закон 1482 від 2011 року вніс зміни до Кримінального кодексу та визнав у статтях 134В та 134С правопорушення, згадане вище.

Скарга Роя Баррераса, яка була подана в офіс генерального прокурора Франсиско Барбоса, читає аналіз сенатора твіту Марбель, який був видалений через кілька годин після того, як він був опублікований хвилею вичерпних, які співак отримав в результаті. Ось як пані Рамірес використовувала цього персонажа для зневажливого, грубого та образливого шляху до кандидата на віце-президенти Франсію Маркес Міну.

Колектив Радикального правосуддя не стояв без діла, а також відправився в прокуратуру, щоб звинуватити Марбель у домаганнях. За словами адвоката, Алі Банту Ашанті, позивача на радикальну справедливість, коментар Марбель« проектує расистський уявний, тим самим завдаючи шкоди гідності та почуттям людей африканського походження», про цитує місцева газета El Colombiano.

Таким же чином Обсерваторія щодо гендерного насильства над людьми африканського походження ВіґіяАфро запевнила, що такий тип дій може призвести до санкцій, оскільки він реагує на скупчення насильства не лише проти чорної раси, але і проти жінок.

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