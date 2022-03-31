Кількість загиблих від нападу Росії на адміністративну будівлю в місті Миколаєві зросла до 16

Two men carry a body in a body bag to lay it next to others in a snow covered yard of a morgue in Mykolaiv, a city on the shores of the Black Sea that has been under Russian attack for days on March 11, 2022. - Mykolaiv and its region have seen heavy fighting, but the Ukrainians are resisting and retook the local airport a few days ago. As the last major town before the great port city of Odessa, it is a vital strategic position. (Photo by BULENT KILIC / AFP) / The metadata of this photo by BULENT KILIC has been modified in AFP systems. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.�

Кількість загиблих від обстрілу вівторка на головну адміністративну будівлю українського міста Миколаєва склало 16, як підтверджено четвергом Державна служба з надзвичайних ситуацій, яка вказала, що пошукові роботи тривали до раннього ранку.

«Робота тривала всю ніч з видалення сміття та пошуку людей під ним у будівлі обласної адміністрації, знищеної ворожою ракетою», - йдеться в повідомленні агентства на своєму акаунті у Facebook.

Таким чином, він вказав, що рятувальні групи відновили 15 тіл у цьому районі, а один поранений пізніше помер у відділенні інтенсивної терапії, де його прийняли після його порятунку. «В даний час в цьому районі працюють 47 рятувальників і дев'ять одиниць техніки», - підкреслив він.

Губернатор регіону Віталій Кім заявив у вівторок, що російські війська бомбили будівлю і попередив, що дев'ятиповерхова будівля була сильно пошкоджена. Такимчином, він уточнив, що на момент нападу всередині будівлі знаходилося від 50 до 100 осіб, які постраждали б ракетою. Незабаром після цього в цьому районі сталася пожежа.

Російськівійська знищили 15 відсотків будинків у Харковіна північному сході України, про це повідомив мер Ігор Теркехов, про це повідомляє українське агентство Укрінформ

«За останні 35 днів у місті Харків було зруйновано 1 531 будівлю, в тому числі 1 292 житлові будинки. Російськаармія знищила 76 середніх шкіл, 54 дитячих садки, 16 лікарень. Всього 239 адміністративних будівель знаходяться в руїні», - сказав Терехов.

Місто Харків, недалеко від російського кордону, перебуває під постійним щоденним бомбардуванням з початку російського вторгнення, яке відзначило свій тридцять шостий день цього четверга. За даними агентства, близько третини місцевих жителів вже покинули місто.

Вже 22 березня минулого року прес-служба Харківської міської ради повідомила, що зруйновано майже тисячу будівель, з яких було зруйновано майже 800 житлових будинків, і що ситуація вже була складною.

Тоді міська рада повідомила, що обстріли житлових районів не припиняються і що робота сміття та робота волонтерів тривають.

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