Кількість загиблих від нападу Росії на адміністративну будівлю в місті Миколаєві зросла до 16

Кількість загиблих від обстрілу вівторка на головну адміністративну будівлю українського міста Миколаєва склало 16, як підтверджено четвергом Державна служба з надзвичайних ситуацій, яка вказала, що пошукові роботи тривали до раннього ранку.
«Робота тривала всю ніч з видалення сміття та пошуку людей під ним у будівлі обласної адміністрації, знищеної ворожою ракетою», - йдеться в повідомленні агентства на своєму акаунті у Facebook.
Таким чином, він вказав, що рятувальні групи відновили 15 тіл у цьому районі, а один поранений пізніше помер у відділенні інтенсивної терапії, де його прийняли після його порятунку. «В даний час в цьому районі працюють 47 рятувальників і дев'ять одиниць техніки», - підкреслив він.
Губернатор регіону Віталій Кім заявив у вівторок, що російські війська бомбили будівлю і попередив, що дев'ятиповерхова будівля була сильно пошкоджена. Такимчином, він уточнив, що на момент нападу всередині будівлі знаходилося від 50 до 100 осіб, які постраждали б ракетою. Незабаром після цього в цьому районі сталася пожежа.
Російськівійська знищили 15 відсотків будинків у Харковіна північному сході України, про це повідомив мер Ігор Теркехов, про це повідомляє українське агентство Укрінформ
«За останні 35 днів у місті Харків було зруйновано 1 531 будівлю, в тому числі 1 292 житлові будинки. Російськаармія знищила 76 середніх шкіл, 54 дитячих садки, 16 лікарень. Всього 239 адміністративних будівель знаходяться в руїні», - сказав Терехов.
Місто Харків, недалеко від російського кордону, перебуває під постійним щоденним бомбардуванням з початку російського вторгнення, яке відзначило свій тридцять шостий день цього четверга. За даними агентства, близько третини місцевих жителів вже покинули місто.
Вже 22 березня минулого року прес-служба Харківської міської ради повідомила, що зруйновано майже тисячу будівель, з яких було зруйновано майже 800 житлових будинків, і що ситуація вже була складною.
Тоді міська рада повідомила, що обстріли житлових районів не припиняються і що робота сміття та робота волонтерів тривають.
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