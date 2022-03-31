TEPJF підтвердила, що в звіті AMLO є пропаганда в Zocalo

CIUDAD DE MÉXICO, 22MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México acompañado de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Luis Cresencio Sandoval Gónzalez, secretario de la Defensa Nacional; Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Germán Martínez Santoyo, director general Comisión Nacional del Agua; Iñaki Echevarría, Encargado del Parque Ecológico Lago de Texcoco y Juan Pablo Botton, subsecretario de Egresos durante la conferencia matutina dedicada al tema del Lago de Texcoco y Salud. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Вища палата виборчого трибуналу Судової влади Федерації ( TEPJF ) підтвердила, що президент Андрес Мануель Лопес Обрадо р ( AMLO ) здійснив пропагандистські акти під час свого трирічного звіту в грудні минулого року, який відбувся в Мехіко Zocalo .

На публічному засіданні відеоконференції за пропозицією головуючого судді Рейєса Родрігеса МондрагонаВища палата підтвердила, що Регіональна спеціалізована палата визначила, що подія Лопеса Обрадора відбулася, коли місцеві вибори в Агуаскальєнтес, Дуранго, Ідальго, Оахаці, Кінтані Роо і Тамауліпас почали, за допомогою яких не повинно було бути здійснено. У постанові зазначено, що звіт Генерального директора має бути відкликаний і опублікований витяг судового рішення.

Він також зазначив, що Табаскіньо також займався забороненою урядовою пропагандою під час ранкової конференції 3 березня, коли він говорив про консультацію про скасування мандата , яка запланована на 10 квітня.

TEPJF запевнив, що AMLO також здійснив політичну пропаганду на ранковій конференції 3 березня (Фото: АНДРЕА МУРСІЯ /CUARTOSCURO.COM)

Однак при аналізі цього питання пленарне рішення про відкликання наказів Спеціалізованої палати TEPJF Органу внутрішнього нагляду ( ОІК ) Президентства Республіки з метою визначення серйозності порушень та введення санкції протягом певного періоду часу.

6 грудня 2021 року, лише через п'ять днів після того, як столичний Зокало був затоплений сотнями прихильників AMLO та Національного руху регенерації ( Морена ), коли члени Партії Демократичної революції ( PRD ) подали скаргу на головного виконавчого директора на трирічний звіт уряду Табаскєньо.

Це тому, що ми вважаємо, що захід становив поширення пропаганди в заборонений період, персоналізоване просування та неналежне використання державних ресурсів, що надмірно вплинуло на місцеві виборчі процеси.

AMLO відсвяткував три роки правління в Зокало протягом 2021 року (Фото: Президентство)

За даними уряду Мехіко, через Секретаріат уряду (Сегоб) 1 грудня 2021 року 250 000 людей вирушили до столичного Зокало та навколишніх доріг (Піно Суарес, Франциско І. Мадеро, 20 листопада та 16 вересня), щоб послухати повідомлення президента Лопеса Обрадора, який святкує три роки його адміністрації.

Влада повідомила, що захід відбувся без інцидентів, оскільки глава уряду столиці країни Клавдія Шейнбаум реалізувала пристрій для захисту цілісності присутніх та гостей.

Було1337 поліцейських елементів Секретаріату безпеки , за підтримки 970 службових транспортних засобів, знали про фізичну безпеку тих, хто відвідує Plaza de la Constitución.

Прихильники зібралися в Zocalo, щоб супроводжувати AMLO (Фото: Президентство)

У той час як офіцери з секретаря управління рухом розподілялися на сусідні проспекти та вулиці з метою прискорення мобільності як транспортних засобів, так і перехожих, тому SSC рекомендував Bucareli, Axis 1 North, Axis 1 Oriente та Доктор Ріо-де-ла-Лоза авеню як дорожню альтернативу .

Однак агентство вказало, що секретаріати уряду (Segob), охорони здоров'я (SEDESA), робіт та послуг (SOBSE), комплексного управління ризиками та цивільного захисту (SGIRPC), соціальної інтеграції та добробуту (SIBISO), а також Героїчного пожежного управління брали участь у різних профілактичні дії в рамках заходу. Рятувальна та екстрена медична ескадра (ERUM) та колективна транспортна система (STC) метро.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: