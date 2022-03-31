Стефані Салас виявила, чи планує вона запустити біосерію

Співачка Стефані Салас розповіла про те, чи готова вона запускати біографічний серіал , в якому розповідається про найважливіші і спірні моменти її життя .

В інтерв'ю шоу-програмі Ventaneando відома внучка Сільвії Пінальвиявила, що у випадку, якщо проект буде здійснений, вона поділиться фотографіями та відео, яких ніколи не бачили раніше своєї кар'єри.

Крім того, виконавцю Nadie más que yo ставили під сумнів, чи серед уривків свого життя вона зображувала стосунки, які вона мала з Луїсом Мігелем, тому що співачка мало говорила про неї у виробництві потокової платформи Netflix .

«Давайте подивимося, що і як я вам спочатку розповім. Ми випереджаємо себе, і не повинні бути головними героями», - сказала Стефані Салас, однак, зазначивши, що вона зосередить її на дев'яностих та своєму часі як матері-одиначки свого первістка Мішель Салас . Варто згадати про роль молодої моделі, яку зіграла актриса Макарена Ачага, мала найбільшу участь в останньому сезоні серіалу « Мексиканський Соль ».

Актриса сказала, що у випадку випуску серіалу вона зобразить свій час як матері-одиначки (Фото: Twitter)

Серія Луїса Мігеля мала успіх, однак не всі вважали те, що було показано на потоковій платформі адекватним, оскільки, як багато хто стверджував, не все, що вийшло, зображувалося з деякою віддаленістю від реальності. Серед тих, кого дратували глави, були Роберто Палазуелос і сама Стефані Салас.

Це було в інтерв'ю Hola! коли актриса розкрила, як це було, що виконавець La media vuelta дізнався, що він буде батьком .

«Він нічого не підозрював. І скориставшись силою і сміливістю, які я міг у такому юному віці, я сказала йому, що вагітна. Це було важко. Ви не хочете бачити його сердитим. Так само, як він чарівний, він також має сторону чудового характеру. Очевидно, я дуже нервував», - сказала Стефані. «Також було дуже добре сказати їй; Я відчував себе розкутим. «Тепер ти знаєш, - сказав я. Для нього це було відро холодної води. «Як це можливо! », це було перше, що він сказав, а потім була тиша близько 5 або 10 хвилин», - додав він.

У цьому інтерв'ю дочка Сільвії Паскельтакож прокоментувала, що Луїс Мігельзалишив своє життя після того, як повідомив її про вагітність, але вони возз'єдналися з народженням маленької Мішель.

Стефані Салас стала матір'ю в 19 років (Фото: Instagram)

Первісток Sol de México народився 13 червня 1989 рокув лікарні Español в Мехіко, після того, як її батьки майже два роки мали мучливу справу, якій не вистачало «ексклюзивності».

Стефані також висловила, якими були слова Луїса Мігеля, коли вона зустріла Мішель: «Як вона схожа на мене! Моядочка божественна! ».

Стефані Салас підкреслила того дня між батьком та дочкою відбулася дуже емоційна та весела зустріч, що призвело до того, що вони часто відвідували один одного протягом перших трьох років дівчини. Актриса підкреслила того дня, між ними була дуже емоційна та весела зустріч, що призвело до того, що вони часто відвідували один одного протягом перших трьох років дівчини.

Хоча минулі роки були не дуже близькими, відчуження між Мішель Саласом та її батьком посилилося після прем'єри першого сезону серіалу Луїса Мігеля, де вони зобразили її народження як продукт пригоди, що сильно її засмутило.

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