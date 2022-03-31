Райан Рейнольдс став першим актором з трьома фільмами в історичному Топ-10 Netflix

У 45 років Райан Рейнольдс зробив важливу кар'єру з такими заголовками, як Безумовно, можливо, пропозиція,похованийабо Зелений Ліхтар, а також два Deadpools. Тепер цей канадський актор додав рекорд до свого резюме: він є першою зіркою, яка знялася в трьох фільмах, які заслужили увійти в історичний Топ-10 Netflix. Його пластичність як до комедії, так і до дії дозволяла йому вільно пересуватися в різних типах постановок.

Його останній фільм платформи став, через три тижні після виходу, одним з 10 найпопулярніших американських фільмів (в даний час займає номер 7 серед найбільш переглянутих). ПроектAdam (Проект Adam , 2022), в якому також граютьДженніфер Гарнер, Зої Салданья та Марк Руффало, розповідає історію тридцяти чогось Адама, який подорожує назад у часі рятувальною місією, але має аварію. Під час ремонту корабля він зустрічає себе в 12 років, коли намагався відновитися після смерті батька і подолати знущання, які він зазнав у школі.

Цей фільм досяг 209,5 мільйона годин відтворення за перші тижні. Завдяки цьому прийому від публіки Рейнольдс став першим актором, який втретє опинився в списку 10 найбільш переглянутих фільмів.

Ще один фільм, який дозволив йому цей запис, - це суперпопулярний Red Alert (Red Notice, 2021), який був найбільш переглянутим в історії платформи з 364 мільйонами годин перегляду. Там вони супроводжували Рейнольдса Довіна Джонсона і Гала Гадота. Третя- ескадрилья 6 (6 підпілля, 2019), яка займає 9 місце з 205,5 мільйонами годин.

До виходу проекту «Адам»Рейнольдс поділився подіумом із Сандрою Баллок , якій вдалося мати два оригінальні фільми Netflix в Топ-10: Пташиний ящикта непрощенний (Непрощенний).

Райан Рейнольдс працював з Довіном Джонсоном та Галом Гадотом над суперпопулярним «Червоним оповіщенням», найбільш переглянутим заголовком в історії Netflix. (Netflix)

Хто також генерує власний рекорд, - продюсер та режисер проекту «Адам » Шон Леві, також директор Stranger Things . Обидвівигадки входять до топ-10 найбільш обраних споживачами. «Я не займаюся нішевим програмуванням. Я займаюся звичайним програмуванням. І наявність як проекту «Адама», так і « Чужих речей » на верхньому ешелоні найпопулярнішого Netflix - це джерело гордості», - сказав Леві в інтерв'ю The Hollywood Reporter .

Цей недавній успіх не є першою співпрацею Леві з Райаном: вони вже працювали разом над вільним Гаєм і Дедпулом . Серед нових проектів, які вони могли б зробити разом, - третя партія Deadpool для Marvel/Disney, а також продовження Free Guy .

На додаток до трьох назв, які зірки Рейнольдс, Топ-10 Netflix має таку форму:

1. Червонесповіщення, 364 мільйони годин перегляду

2. Безмір (Не дивіться вгору), 359,8 міллонів

3. Пташинийящик, 282 млн

4. Рятувальнамісія (Видобуток), 231,3 млн

5. Непрощенний, 214,7 мільйона

6. Ірманець(ірманець), 214,6 мільйона

7. ПроектАдама, 209,7 мільйонів доларів

8. Elstand de los besos 2 (Будка поцілунків 2), 209,3 міллони

9. Ескадрилья6, 205,5 мільйонів

10. СпенсерКонфіденційна, 197,3 міллони

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