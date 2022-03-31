Росія переживає злив мізків, а інші країни прагнуть скористатися талантом, який уникає Путіна

Російські техпрацівники шукають більш безпечні професійні підстави.

За однією оцінкою, до 70 тисяч комп'ютерних вчених, зляканих раптовим заморожуванням ділового та політичного клімату, покинули Росію, оскільки Володимир Путін наказав вторгнення в Україну п'ять тижнів тому. Очікується, що багато інших слідкують.

Для деяких країн втрата Росії розглядається як потенційна вигода і можливість донести нові знання у власні високотехнологічні галузі.

Президент Росії Володимир Путін помітив витік мізків навіть у розпал війни, яка, за даними агентства ООН у справах біженців, призвела до втечі понад 4 мільйонів людей з України та переміщення мільйонів більше всередині країни.

На цьому тижні Путін відреагував на вихід фахівців з технологій, прийнявши закон про усунення податку на прибуток до 2024 року для людей, що працюють в інформаційних технологічних компаніях.

Деякі з нових високотехнологічних вигнанців кажуть , що не поспішають повертатися додому. Еліта з візами Європейського Союзу переїхала до Польщі або до Прибалтики з Латвії та Литви.

Більшийконтингент сховався в країнах, де росіянам не потрібні візи: Вірменія, Грузія і колишні радянські республіки Середньої Азії. Узвичайний час мільйони менш кваліфікованих робітників мігрують з тих економічно слабких країн до порівняно більш процвітаючої Росії.

Хмарочоси міста Москви (AP/Олександр Земляниченко)

Анастасія, 24-річна незалежна аналітика комп'ютерних систем з сибірського містаНовосибірська, вибралаКиргизію, де у чоловіка є сім'я.

«Коли ми почули про війну (24 лютого), ми думали, що, мабуть, час піти, але ми можемо почекати і побачити. 25 лютого ми купили квитки і пішли», — зазначила Анастасія. «Вам не довелося багато думати».

Як і всі російські працівники зв'язалися за цим звітом, Анастасія попросила залишитися анонімною. Москвапригнічувала інакомислення ще до вторгнення в Україну, а люди, що живуть за межами Росії, продовжують боятися розправ.

«З тих пір, як я пам'ятаю, завжди був страх висловити власну думку в Росії», - сказала Анастасія, додавши, що війна і «фоновий шум патріотизму» зробили навколишнє середовище ще більш непомірним. «Я пішов за день до того, як вони почали шукати і допитувати людей на кордоні».

Масштабність видимого стоку мізків розкрив минулого тижня Сергій Плуготаренко, директор галузевої групи лобі Російської асоціації електронних комунікацій. «Перша хвиля, від 50 000 до 70 тисяч осіб, вже пішла», - сказав Плуготаренко в парламентському комітеті.

Тількивисока вартість рейсів для виїзду з країни завадила ще більшому масовому вильоту. Ще100 000 техпрацівників могли покинути Росію в квітні, прогнозував Плуготаренко.

Для деяких країн відтік мізків Росії розглядається як потенційний виграш і можливість донести нові знання у власні високотехнологічні галузі

Костянтин Сінюшин, керуючий партнер Untitled Ventures, інвестиційного фонду венчурного капіталу, що базується в Латвії, заявив, що російські технологічні компанії з міжнародними клієнтами не мають іншого вибору, окрім як переїхати, оскільки багато іноземних компаній поспішають віддаляються від усього, що стосується Росії.

«Їм довелося покинути країну, щоб їхній бізнес вижив, або, у випадку з працівниками досліджень та розробок, вони були переселені до штаб-квартири», - написав Сінюшин у заявах електронної пошти.

Untitled Ventures допомагає в міграції; компанія намітила два рейси до Вірменії з 300 технічними працівниками з Росії, сказав Сінюшин.

Деякі довколишні країни прагнуть пожинати дивіденди.

Російський талант готовий до браконьєрства. Звіт про Глобальний індекс навичок 2020, опублікований Coursera, провідним постачальником відкритих онлайн-курсів, виявив, що люди в Росії набрали найвищий рівень володіння навичками в галузі технологій та науки про дані.

Як тільки почалося вторгнення в Україну, середньоазіатська нація Узбекистану кардинально впорядковала процес отримання робочих віз і посвідки на проживання для ІТ-фахівців.

Антон Філіппов, програміст мобільних додатків з Санкт-Петербурга, і команда фрілансерів, з якими він працює, переїхали в Ташкент, узбецьку столицю, де виріс, ще до того, як були оприлюднені ці стимули.

«24 лютого це було так, ніби ми прокинулися до цієї іншої страшної реальності», - сказав Філіппов. «Ми всі молоді, нам менше 27 років, і тому ми боялися, що нас покличуть взяти участь у цій війні».

Оскільки найбільш затребувані технічні працівники вивчають свої варіанти, їх діаспора нагадує подорожній караван. Деякікраїни, такі як Узбекистан, обираються як трамплін, оскільки громадянам Росії не потрібні візи для короткострокового перебування. Алемолоді фахівці, такі як Філіппов, не обов'язково планують залишатися в тому місці, де вони вперше приземлилися.

«Якщо умови, з якими вони стикаються, відрізняються від обіцяних, вони просто підуть», - сказав він.

Бітрівер, найбільший центр видобутку даних на пострадянському просторі, відкритий у 2018 році в Братську, Росія (Андрій Рудаков/Bloomberg)

Убагатьох випадках цілі компанії прагнуть переїхати, щоб уникнути наслідків міжнародних санкцій. Старшийдипломат з іншої сусідньої країни Росії, Казахстану, цього тижня закликав іноземні компанії, які рятуються від санкцій, щоб приїхати до його країни.

Казахстан з особливим інтересом дивиться на високотехнологічних інвесторів, оскільки країна намагається диверсифікувати свою економіку, яка спирається на експорт нафти. У 2017 році уряд створив технологічний парк в столиці Нур-Султана і запропонував податкові пільги, пільгові кредити та гранти всім бажаючим там оселитися.

Поки що прийом був помірним, але надія полягає в тому, що російський відтік мізків дасть великий поштовх цій ініціативі.

«Рахунки російських компаній заморожуються, а їх операції не здійснюються. Вони намагаються утримати клієнтів, і одна з доступних можливостей — їхати до Казахстану», - говорить Арман Абдрасилов, президент інвестиційного фонду Zerde Holding, бізнес-центру Казахстану.

Однак не всі країни так прагнуть.

«Російські компанії не можуть оселитися в Литві», - говорить радник міністра економіки та інновацій країни Балтії Інга Сіманоніте. «Ми не працюємо з жодною російською компанією над їх можливим переїздом до Литви, і міністерство призупинило всі візові заявки для стартапів з 24 лютого».

Занепокоєннящодо безпеки та підозри в тому, що росіяни можуть шпигувати або займатися кібер-пустощами за кордоном , змушують деяких урядівнасторожено приймати економічних біженців країни.

«Сектор інформаційних технологій в Росії тісно пов'язаний із службами безпеки. Проблемаполягає в тому, що без надзвичайно міцного слідчого процесу ми ризикуємо імпортувати частини кримінальної системи Росії», - сказав литовський політолог Маріус Лауринавічус.

Сінюшин, керуючий партнер Untitled Ventures, закликає західні країни відкрити свої двері, щоб їхні роботодавці могли скористатися незвичайною можливістю набору персоналу, створеною війною.

«Чим більше талантів Європа або США можуть залучити з Росії сьогодні, тим більше переваг ці нові новатори принесуть іншим країнам, потенціал яких буде повністю розвинений за кордоном», - сказав він.

(Луїдас Дапкус - AP)

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