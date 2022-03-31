Росаріо Роблес вказав на передбачувану угоду між Герцом Манеро, AMLO і Scherer, щоб посадити її

Росаріо Роблес, колишній член кабінету Енріке Пели Ньєто при Міністерстві аграрного, територіального та містобудування (Седату) та Секретаріату соціального розвитку (Седесол), звернувся з листом до президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, в якому він розкриває різні ситуації, які помилково привели її в'язниця.

Булапроведена політика, яка залишається в попередньому ув'язненні з моменту його арешту, звинувачується в передбачуваному упущенні своїх обов'язків на чолі двох секретаріатів, одночасно з відомим Майстер-афера диверсій державних ресурсів через різні національні університети.

Зі свого боку, Росаріо Роблес у своєму листі сказала, що ледве чула про заяви, опубліковані Хуліо Шерером, колишнім юридичним радником Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, які, за її словами, є логічними для неї, оскільки вона зіткнулася з близькою ситуацією з генеральним прокурором Республіки (FGR) Алехандро Герц Манеро.

(Фото: Куартоскуро)

У першу чергу вона зазначила, що якщо вона перебуває у в'язниці, це тому, що під час розмови між AMLO, Герц Манеро та Хуліо Шерер у 2019 році, перш ніж її заарештували, тепер прокурор переконав своїх колег взяти її до в'язниці з метою зниження морального духу і закінчити звинувачуючи в «великих кадрах».

«Ось де і була вирішена моя доля. Булазібрана ціла машина, включаючи суддя/племінник, названий Падіерною, щоб затримати мене в цих стінах. Ястав заручником», - сказав колишній чиновник, який також дав зрозуміти той факт, що вона єдина жінка, заарештована так званим «Майстер-афера», і показав, що слідство зазнало кількох невдач.

Пізніше, писав він, все підтвердилося, коли прокурор з'явився перед публікою Colmex у 2020 році, де він сказав, що Роблес буде затриманий, поки вона не вирішить співпрацювати з системою правосуддя, як це був Еміліо Лозоя, колишній директор Pemex, який звинуватив різних чиновників у корупційних справах, особливо пов'язаний з випадком Odebrecht.

«Він сподівався, що з тортурами, які означають в'язниці, боягузливим способом вони будуть ратифіковані історією без існування. Що для того, щоб врятувати мене, він звинуватив інших у брехні. Він помилявся», - написав Росаріо Роблес почерком.

Росаріо Роблес (Фото: Куартоскуро)

Крім того, він виявив, що вирішив скористатися своїми правами і подав позов проти Герца Манеро, «хоча це означало протистояння персонажу, який використовує свою позицію для помсти, і якому ніхто не суперечить йому, тому що вони бояться його. Ніхто не закликає його до рахунків».

Вінтакож поставив під сумнів процес, який послідував залишити її у в'язниці, включаючи такі докази, як неправдива ліцензія, а також належного судді, без мого попереднього відома про те, що вона розслідується, не маючи доступу до папки протягом достатнього часу або можливості розбавити звинувачення,

«Неважливо, що я презентував себе глядачам добровільно. Щоб я був переконаний, що «той, хто нічого не винен», моя доля була кинута», продовжив колишній політик. «Не важливо, що злочин, за який мене звинувачують, не заслуговує в'язниці. ТакожАЧС ніколи не подавав скаргу на мене, навіть не процедуру репарації...»

Але, мабуть, найбільш різкою частиною було показати, що скарга, яка подавала на його імпутацію, була розслідуванням, представленим Неурядовою асоціацією мексиканців проти корупції та безкарності, про яку AMLO так часто посилається принизливо, і навіть розглядає це як інтерференційний рух, де США - це той, хто тягне струни.

МЕХІКО 11SEPTEMBER2018. - Росаріо Роблес Берланга, глава Sedatu, у супроводі Фернандо Аланіса, на прес-конференції, щоб повідомити фактор 2017 року про переваги гірничого фонду. ФОТО: ВІКТОРІЯ ВАЛЬТЬЄРРА /CUARTOSCURO.COM

Він дійшов висновку, що єдине, що вони проти них, - це неправдиві свідчення нібито захищеного свідка, який до цих пір не представив жодних доказів або з'явився перед відповідними органами у справі Росаріо Роблес.

Нарешті, він попросив президента Лопеса Обрадора припинити несправедливість проти неї і перестати злитися на неї і зловживати її владою, хоча саме Герц Манеро насправді зазнав невдачі, оскільки важливі випадки, такі як звинувачені Еміліо Лозоя, впали.

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