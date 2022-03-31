Рональд Гамарра: «Постанова Конституційного Суду не відповідає тому, що було наказано Міжамериканським судом з прав людини у справі Фудхіморі у 2018 році»

Міжамериканськийсуд з прав людини (IACHR) сьогодні вдень просив Перуанську державу утриматися від виконання рішення Конституційнийсуд , який відновив помилування колишнього президента Альберто Фузіморі , який відбував 25-річний термін покарання зазлочини проти людяності у справах Барріоса Альтос і Ла Кантута.

Про це рішення Infobae взяв інтерв'ю Рональда Гамарра, адвоката жертв Барріоса Альтоса і Ла Кантути в суді Фудхіморі , який підкреслив, що положення МАСПЛ є обов'язковими і є прелюдією до анулювання помилування колишнього президента .

-Міжамериканський суд з прав людини попросив державу Перу утриматися від виконання рішення Конституційного Суду у справі Альберто Фузіморі. Чи приходить це рішення вчасно до того, як я звільняю колишнього президента?

- Перше, що потрібно сказати, це те, що Міжамериканський суд з прав людини є частиною нашої системи здійснення правосуддя. Крім того, вона входить до складу національного правового порядку. Тому його рішення є обов'язковими для Перуанської держави. Не тільки виконавчою, а й судовою, Конституційним Судом, адміністративними органами та, навіть, системою виборчого правосуддя. Томуте, що було вирішено Судом, нехай і тимчасово, є обов'язковим.

- Що робити, якщо це не виконано?

-Перу - це не Венесуела. Перу не є державою, яка не дотримується міжнародних зобов'язань. Немає жодної справи, в якій рішення Суду не були виконані. Жоднадемократична держава не могла бути поставлена в умовах неповаги до рішення Суду. Міжнародні договори підписані для дотримання держав. Перу підписала Американську конвенцію з прав людини і визнала повноваження суду. Тому залишається тільки дотримуватися. Я не бачу способу, яким Перуанська держава може, скажімо, відмежувати рішення суду. Тепер рішення, яке вони прийняли, мене зовсім не дивує. Саме цього очікувалося з урахуванням рішень у справах Барріоса Альтоса та Ла Кантута, послідовної судової практики самого суду та, зокрема, з урахуванням рішення 2018 року. Постанова Конституційного Суду не відповідає тому, що було ухвалось Судом у справі Фудзіморі у 2018 році. І це наслідок.

-Який коментар у вас є щодо аргументів, висунутих суддями Блюм, Сардоном та Ферреро для відновлення помилування Фузіморі?

- Ну, я хочу сказати це з усією повагою, але це дуже погано обґрунтоване речення. І що для цілей того, що насправді має значення, він не прийняв рішення відповідно до стандартів, необхідних Міжамериканським судом з прав людини у своїй резолюції 2018 року. Нагадаємо, що Суд заявив, що національна судова практика повинна приймати рішення у відповідь на те, чи реагували помилування чи міра, прийнята Перуанською державою на принцип пропорційності, який повинен існувати між правом Альберто Фузіморі на життя, цілісність та здоров'я. Це з одного боку. З іншого боку, право жертв отримати доступ до правосуддя для правильного виконання вироків, виголошених у справах Барріоса Альтоса та Ла Кантута, які засудили Альберто Фузіморі . На це стандартне або велике питання не відповіли в рішенні більшості Конституційного Суду.

-Інші аспекти, які не були включені в пропозицію?

- Ще один стандарт, який не був прийнятий, - це те, що якщо в результаті цього принципу пропорційності вдалося гуманно помилувати Фузіморі. Це питання виникає в тому сенсі, що якщо Фудзіморі просив прощення жертв, він сприяв справедливості та відремонтував заподіяну шкоду. Третій момент - це те, яким мав бути ефект цього речення, тобто гуманітарного помилування. Ці три питання або стандарти не були враховані судом. У будь-якому випадку вони не мають відповідей у постанові Конституційного Суду. Тому рішення, прийняте Судом, хоча і тимчасове, є справедливим.

-Серед аргументів суддів є те, що порушення помилування Фудзіморі не було, вони цитують розділи Американської конвенції з прав людини, які встановлюють можливість помилування для осіб, засуджених до смертної кари, і посилаються на вимову, що Міжамериканська комісія з прав людини (IACHR), виданий в Нікарагуа, в 1981 році, щодо надання помилувань у справах осіб, засуджених за тяжкі злочини. Як ви думаєте?

- Ну, їх недостатньо або коректно. Вони посилаються на рішення, які не були зрозумілі в їх контексті Конституційним судом. Жоден з цих випадків не може бути засвоєний суб'єкту, оскільки жоден з них не говорить про людей, засуджених за порушення прав людини. І це конкретне питання, оскільки ми говоримо про те, що Фудзіморі був засуджений за серйозні порушення прав людини. Суд заявив, що Барріос Альтос є серйозним порушенням прав людини, а La Cantuta є злочином проти людяності. Таким чином, жодна з цих цитат не може бути застосована до справи засудженого за серйозні порушення прав людини. По-друге, цитата Міжамериканської комісії з прав людини на Нікарагуа застаріла, і, крім того, вона не враховує, що вона говорить, що помилування можна отримати, і якщо це неможливо, будуть шукані інші альтернативи. Ну, правильну цитату потрібно було б прочитати настільки, наскільки це було б неможливо. Тоді помилування не тривало б. Крім того, рішення мало посилається на послідовну юриспруденцію Міжамериканського суду з прав людини, розробленої особливо до перуанських справ.

-Чи вважаєте ви, що правляча була більш політичною, ніж належним чином дотримувалася конституційних стандартів у захисті прав людини?

- Я вважаю, що судді Блюм, Ферреро і Сардон ввели особливу політичну перевагу. Вони хотіли звільнити людину, до якої вони мають політичну прихильність .

-А чи скористалися вони нинішнім неповним складом Конституційного Суду, щоб прийняти це рішення вперед?

- Так, звичайно. Мені байдуже, що у магістратів є політичний вибір. Більше того, бажано і кожен, хто цікавиться країною, повинен мати політичну позицію. Але інша справа - бути частиною такого інституту, як Конституційний Суд. В основному тут повинні переважати юридичні причини, а не його політичні схильності.

-Відповідно до розпорядження Міжамериканського суду з прав людини не виконувати рішення ТК, справа Фудзіморі знову буде розглядатись у цій установі. І, швидше за все, помилування буде скасовано і колишній президент повернеться до в'язниці.

- Так, я не сумніваюся. Роздуми про тих, хто, скажімо, підтримує Альберто Фузіморі. Я думаю, що вони завдають йому шкоди, шукаючи квазізлочинних рішень, які, врешті-решт, будуть скасовані, і він, скажімо, його послідовники, грає зі своїм життям. Fujimori доведеться виїхати, коли це доречно. Ніхто не повинен померти у в'язниці. Я не думаю, що помилування - це шлях, але інші форми, оскільки злочини, за які він був засуджений, непрощені. Ви не можете його пробачити. Помилування бути не може. Цене означає, що я вмираю у в'язниці, тому що є інші шляхи, які можуть бути домашньою в'язницею з електронним наглядом або дозволами на звільнення. Обидва служать одній і тій же меті, але вони не завдають шкоди сім'ям жертв чи Міжамериканській системі в тому, що їхні злочини непрощенні.

-Чи згодні ви, що презентація судді Маріанелла Ледесма була прикладом того, якою має бути захист прав людини, і що помилування, такі як той, що надається Фузіморі, не повинні мати тіні нерегулярності?

- Це ціла благання для пам'яті, справедливості та поваги до прав людини як основоположної основи демократії. Існує велика цитата до рішень Міжамериканського суду з прав людини. Це хороша частина закону, яка відображає найкращі голоси на цю тему.

-Які правові наслідки матиме постанова ТК для Фудзіморі у випадках, які переслідуються до кримінальної відповідальності, таких як Патівілка та примусова стерилізація?

- В принципі немає, тому що ми не повинні забувати, що палата, яка судять Фузіморі у справі Пативільки, застосовувала умовний контроль і визнала рішення помилування незастосовним. Так, що помилування «оживити» не знімає рішення зали суду, яка в той час говорила, що помилування не застосовується до конкретної справи. Цепродовжиться.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: