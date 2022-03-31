Рігоберто Уран пояснив, яким буде Джиро де Ріго на Східних рівнин цього 2022 року

Антиокійський велосипедист Рігоберто Уран з EF Освіта EasyPost підтвердив, що його Giro відбудеться цього 2022 року на Східних рівнин. Гонщик вже розпочав свій сезон зі збірною США в Європі під час останньої Тірренської Адріатики, де закінчив на 14-му місці в загальному заліку.

Колумбієць готується досягти найважливіших раундів у світі з найкращим виступом, таким як Тур де Франс, про який вже було оголошено, що він буде лідером своєї команди.

Уран, 35 років та 17 з них, присвячених професійній велоспорту, здебільшого на старому континенті, має останній рік контракту цього 2022 року, але невідомо, чи відновиться він ще принаймні на ще один сезон, чи він в кінцевому підсумку вирішить закінчити свою спортивну кар'єру.

«Ріго» провів чудові презентації на велосипеді протягом своїх років як WorldTour, серед найбільш помітних були його два подіуми на Giro d'Italia в 2013 та 2014 роках, крім подіуму, виграного на 2017 Тур де Франс та його срібна медаль на Олімпійських іграх у Лондоні 2012 року.

У 2021 році йому вдалося виграти подвійний олімпійський диплом завдяки двом 8-м місцям, які він робив як у дорожньому випробуванні, так і в індивідуальному випробуванні на час, що представляє Національну збірну Колумбії.

Всі ці результати та його характерний спосіб існування призвели до того, що він був одним з найулюбленіших спортсменів по всій країні, також змусивши його бренд рости.

Це саме один із факторів, який, можна сказати, зробив конкуренцію для таких любителів, як Giro de Rigo, взяти на себе таку актуальність в країні, а також виходять за рамки інших країн. Після проходження через інші регіони, такі як Антіокія та Сантандер цього року настає масова спортивна подія для вболівальників та любителів Meta.

Звідти, хоча багато хто каже, що гори не буде через чітку репутацію, що ця територія є повністю рівною, Уран дав зрозуміти, що це неправда, і що замість цього вам доведеться дуже добре тренуватися, щоб мати можливість бігати на цій місцевості. Рігоберто також підтвердив дату, коли відбудеться його конкурс.

Рігоберто Уран ще не підтвердив свій найближчий графік змагань перед туром. Тим часом він у Колумбії готує та відвідує свої підприємства, які все більше поширюються по всій країні та інших країнах.

Однак деякі перегони будуть оголошені з такою командою, як Тур де Романді та маршрут Occitanie у Франції, для підготовки та доопрацювання деталей для Тур де Франс 2022 року, який триватиме з 1 по 24 липня цього року.

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