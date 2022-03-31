Рафаель Меркаданте був ухилений в мережі за захист Луїса де Льяно

РафаельМеркаданте випустив повідомлення дляЛуїса де Льяно на тлі суперечок щодо звинувачень, якіСаша Сокіл висунув проти нього за нібито зловживання її. Актор запевнив, що креативний продюсер - «відмінний чоловік і батько». Незабаром критика з'явилася від користувачів мережі, які поставили під сумнів його коментарі.

Після цього 30 березня Луїс де Ллано відповів за допомогою заявина звинувачення, які Саша Соколвисунув проти нього у березні 8, користувачі соціальних мереж накинулися на продукти. Однак були і ті, хто захищав його, як у випадку з Рафаелем Меркаданте.

Через свій акаунт у Twitter ведучий поділився тим, що, залежно від часу, який він працював з Де Льяно, і того факту, що найближче коло вважає йому невинність, він може сказати, що він «відмінний» чоловік і може висловити лише своє захоплення ним.

Меркаданте ретвітував заяву, яку поділив Луїс де Льяно, показуючи його підтримку (Фото: скріншот/Світтер)

Нетизанцінакинулися на нього, допитуючи, чому він зробив цей коментар, і зазначивши, що його твіт зводить до мінімумуфакти, а також бажаючи, щоб його дочка не мала пережити ту саму ситуацію, що і Сокіл.

«Ще один так само, як свиня... Ясподіваюся, що ваша дочка 13 або 14 років не потрапить до такої ситуації прогулянки з чоловіком 40 ″, висловився один з користувачів.

Хоча він видалив основний твіт, користувач продовжує критикувати його за своє повідомлення (Фото: скріншот/Twitter)

Актор вирішив відповісти саме цьому користувачу Інтернету, заявивши, що він повинен «піклуватися» про рот, оскільки існують спільноти, де дівчата цього віку одружені, і що, якщо він не знає деталей стосунків, він не повинен мати думки.

Цей твіт викликав ще більше суперечок серед користувачів, які вже приєдналися до дебатів про те, що сталося між Луїсом де Льяно та Сашею Соколом. Через кілька хвилин кілька звинуватили актора в виправданні та нормалізації педофілії і тому, що він підтримує передбачуваного агресора.

З цього твіту Рафаель почав видаляти свої минулі повідомлення (Фото: скріншот/Твіттер)

«Що ти, крім ламбіскона! Педофілія- злочин. Дослідити... Я просто сподіваюся, що ви не відтворюєте! Дебіл!» , «Виправдовуючи педерасті,йдисвиня!» «Ось хлопець, який захоплюється і поважає стару свиню Луїса де Льяно, того, хто нормалізує стосунки з 14-річною дівчиною...», - сказали вони у відповідь на те, що написав ведучий.

Вкотре Меркаданте відповів на один із твітів, в якому вони його критикували, тепер стверджуючи, що те, що висловлювали користувачі мережі, - це питання покоління, тому він вважав за краще не витрачати свій час на відповіді більше.

Через кілька годин ведучий вирішив видалити кілька опублікованих ним твітів , а також в яких він показав свою підтримку Луїсу де Льяно.

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