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Четвер 31 Березень 2022
Україна

Президент Дуке підтримав процес захоплення громадянина Росії, обвинуваченого у причетності до заворушень у Боготі

Він назвав надзвичайною роботою Генеральною прокуратурою щодо притягнення до відповідальності іноземця, якого звинувачують у втручанні минулорічних протестів у колумбійській столиці

Newsroom Infobae

31 Березень 2022
Foto de archivo. Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, habla durante la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU (COP26) en Glasgow, Escocia, Gran Bretaña, 2 de noviembre, 2021. REUTERS/Hannah McKay
Foto de archivo. Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, habla durante la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU (COP26) en Glasgow, Escocia, Gran Bretaña, 2 de noviembre, 2021. REUTERS/Hannah McKay

Президент Колумбії Іван Дуке заявив, що Генеральна прокуратура зробила надзвичайну роботу, щоб притягнути до відповідальності громадянина Росії, якого звинувачують у втручанні в заворушення під час протестів національного страйку минулого року.

У звіті телевізійних новин Noticias RCN вони вказали, що президент висловився і підтримав захоплення на заході в Йопалі (Casanare). Там Дуке заявив, що необхідно дочекатися постанови судді про гарантії щодо становища чоловіків в країні.

Перебуваючи на радіо La W, вони зібрали слова президента, що вказують на те, що це була чудова робота слідчого органу.

«Поки ми продовжилися з деякими захопленнями. Він працював з боку прокуратури, працював з органами розвідки, процес має відбутися зараз з суддею гарантій. Цебуло завдання, в якому національний уряд брав участь через розвідувальні сили та Національну поліцію і, звичайно, надзвичайну роботу Генерального прокурора нації та Корпусу технічних розслідувань», - сказав він.

Тим часом у журналі Semana вони підкреслили, що колумбійський президент надасть більше подробиць про те, що сталося в цій справі, як тільки буде прийнято судове провадження щодо упіймання іноземця.

Слід нагадати, що 30 березня шість захоплених громадян були представлені перед суддею по гарантії, яких звинувачували в тому, що вони були частиною кримінальної мережі, яка перенесла великі суми грошей з Росії і які, в той же час, були б частиною демонстрацій Національного страйку.

Арештивідбулися після того, як газета El Tiempo серед своїх розслідувань показала, що ці люди були частиною виправдань. Сергій Вагін, один з них, визначений як псевдонім «Сервака», зізнався у записі того, що відбувалося на вулицях в ті часи.

Чоловік транслює в прямому ефірі, через соціальні мережі, що відбувалося під час громадянських протестів. Він також сказав, що гроші, які він отримав з-за кордону, надійшли від ставок на спорт, які він робив, враховуючи його досвід як аналітик. Засловами адвоката Франциско Гонсалеса Сіфуентеса, відео Сергія під час демонстраційне є значними для злочину і не відповідали журналістській трансляції. У свою чергу, він підкреслив, що у чоловіка чиста правова книжка, так як проблем такого роду у нього ніколи не було.

«Я присвячений ставкам на спорт, я транслюю в прямому ефірі, тому що це був найкращий спосіб зробити це, як це може зробити кожен, і це не злочин», - сказав він під час захисту. Чоловік потрапив в полон в середині спільної операції між прокуратурою і армією. Діями командувала Тринадцята бригада армії. Він був віднесений владою на сторону ще шести чоловік, які, мабуть, були б членами Лінії фронту.

Його заарештували в секторі Суби. «У його будинку був обрив, о 7 ранку, і саме тоді його захопили», - сказав адвокат газети El Tiempo. Громадянин залишається в бункері прокурора і чекає, щоб дізнатися, що таке прохання обвинувачення.

Окрім того, що його нібито звинувачують у вкладенні грошей, які надійшли до нього у насильницькі дії проти колумбійських громадських сил, його нібито звинувачують у неконсенсуальній передачі активів, концерті на вчинення злочинів, незаконному використанні телекомунікаційних мереж та образливому доступі до комп'ютерної системи.


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