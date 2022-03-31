Президент Дуке підтримав процес захоплення громадянина Росії, обвинуваченого у причетності до заворушень у Боготі

Foto de archivo. Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, habla durante la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU (COP26) en Glasgow, Escocia, Gran Bretaña, 2 de noviembre, 2021. REUTERS/Hannah McKay

Президент Колумбії Іван Дуке заявив, що Генеральна прокуратура зробила надзвичайну роботу, щоб притягнути до відповідальності громадянина Росії, якого звинувачують у втручанні в заворушення під час протестів національного страйку минулого року.

У звіті телевізійних новин Noticias RCN вони вказали, що президент висловився і підтримав захоплення на заході в Йопалі (Casanare). Там Дуке заявив, що необхідно дочекатися постанови судді про гарантії щодо становища чоловіків в країні.

Перебуваючи на радіо La W, вони зібрали слова президента, що вказують на те, що це була чудова робота слідчого органу.

«Поки ми продовжилися з деякими захопленнями. Він працював з боку прокуратури, працював з органами розвідки, процес має відбутися зараз з суддею гарантій. Цебуло завдання, в якому національний уряд брав участь через розвідувальні сили та Національну поліцію і, звичайно, надзвичайну роботу Генерального прокурора нації та Корпусу технічних розслідувань», - сказав він.

Тим часом у журналі Semana вони підкреслили, що колумбійський президент надасть більше подробиць про те, що сталося в цій справі, як тільки буде прийнято судове провадження щодо упіймання іноземця.

Слід нагадати, що 30 березня шість захоплених громадян були представлені перед суддею по гарантії, яких звинувачували в тому, що вони були частиною кримінальної мережі, яка перенесла великі суми грошей з Росії і які, в той же час, були б частиною демонстрацій Національного страйку.

Арештивідбулися після того, як газета El Tiempo серед своїх розслідувань показала, що ці люди були частиною виправдань. Сергій Вагін, один з них, визначений як псевдонім «Сервака», зізнався у записі того, що відбувалося на вулицях в ті часи.

Чоловік транслює в прямому ефірі, через соціальні мережі, що відбувалося під час громадянських протестів. Він також сказав, що гроші, які він отримав з-за кордону, надійшли від ставок на спорт, які він робив, враховуючи його досвід як аналітик. Засловами адвоката Франциско Гонсалеса Сіфуентеса, відео Сергія під час демонстраційне є значними для злочину і не відповідали журналістській трансляції. У свою чергу, він підкреслив, що у чоловіка чиста правова книжка, так як проблем такого роду у нього ніколи не було.

«Я присвячений ставкам на спорт, я транслюю в прямому ефірі, тому що це був найкращий спосіб зробити це, як це може зробити кожен, і це не злочин», - сказав він під час захисту. Чоловік потрапив в полон в середині спільної операції між прокуратурою і армією. Діями командувала Тринадцята бригада армії. Він був віднесений владою на сторону ще шести чоловік, які, мабуть, були б членами Лінії фронту.

Його заарештували в секторі Суби. «У його будинку був обрив, о 7 ранку, і саме тоді його захопили», - сказав адвокат газети El Tiempo. Громадянин залишається в бункері прокурора і чекає, щоб дізнатися, що таке прохання обвинувачення.

Окрім того, що його нібито звинувачують у вкладенні грошей, які надійшли до нього у насильницькі дії проти колумбійських громадських сил, його нібито звинувачують у неконсенсуальній передачі активів, концерті на вчинення злочинів, незаконному використанні телекомунікаційних мереж та образливому доступі до комп'ютерної системи.





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