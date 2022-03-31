Педро Кастільо Сукаменку: «Перуанці хочуть жити в демократії, де поважають інституції»

ПедроКастільо сьогодні вдень головував на церемоніїНаціонального нагляду з контролю служб безпеки, зброї, боєприпасів та вибухових речовин для цивільного використання(Sucamenc), щоб представити досягнення цього установа в його боротьбі зі злочинністю.

Президентзавірив, що вони продовжуватимуть боротися з організованою злочинністю , що мучить різні регіони нашої країни так багато. Він також сказав, що Sucamec має на меті захопити більше 20 000 озброєнь цього року.

«Я звертаюся до всієї країни від Сукамека, щоб представити ці результати постійної боротьби з напастю, які підривають спокій перуанського народу. Скільки життів завдячують цій зброї у нас попереду, скільки нападів, скільки вбивств», — сказав президент.

«Перед нами револьвери, боєприпаси, пістолети та дробовики, це близько 1000 зброї, які були в руках злочину, і тому я мушу вам сказати, що ця боротьба за боротьбу зі злочинністю залежить не тільки від уряду, але від спільних зусиль усіх органів влади, сусідів та на трьох рівнях уряду», - додав він.

Він також сказав, що є регіони, на які сильно нападає високий рівень злочинності, саме тому він звернувся з особливим закликом до поліції продовжувати боротьбу з цими бандами, які хочуть захопити перуанський грунт.

«Ми повинні продовжувати боротися зі злочинністю не тільки в Лімі, але і у великих містах країни, таких як Трухільо, Куско, Арекіпа. Чіклайо, Пукальпа. Я хотів би привітати Міністерство внутрішніх справ і національну поліцію з цими конкретними результатами», - сказав він.

«Ми не можемо дозволити, щоб ця юридично зареєстрована вогнепальна зброя потрапила до рук злочинців і була частиною чорного ринку», - додав він.

З іншого боку, президент зазначив, що Sucamenc має на меті видалити понад 20 000 озброєнь з чорного ринку і, таким чином, боротися з великими злочинними бандами.

«Sucamec планує відновити близько 20 000 вогнепальної зброї цього року, щоб дати людям спокій у фронтальній боротьбі зі злочинністю. Ми тут, щоб підтримати Сукамека та Національну поліцію Перу у щоденній боротьбі зі злочинністю. Перуанці хочуть жити в мирі, ми хочемо жити в демократії, де дотримуються інституції та верховенство права, але починають поважати сім'ю», - підсумував президент.

Педро Кастільо на презентації результатів операцій Національної поліції та Сукамека, в Кахамарці | Фото: Agencia Andina

ПЕДРОКАСТІЛЬО

Суддя Мануель Чуйо видав п'ятимісячну перешкоду залишити країну проти Фрей Васкеса Кастільо, Гіана Марко Кастільо Гомеса та інші, розслідувані за злочини загострилася змови та потерпілої злочинної організації держави.

Вранці адвокат Фрей Васкес Кастільо та Гянь Марко Кастільо, племінники президента Педро Кастільо, прийняли прохання про перешкоду покинути країну, на яку просив Департамент Громадського Провіаса в контексті розслідувань справи децентралізованого Провіаса.

«Перешкода для виходу потрібна, щоб мій спонсор не виїжджав з країни. Ваша честь, мій спонсор не може навіть вийти на вулицю, тому що у нього є ордер на його арешт. Є викрадення людей», - сказав адвокат по племінників глави держави.

«Незалежно від цього аргументу та юридично-академічних розбіжностей, які я можу мати щодо вимоги, я повинен констатувати, що наша сторона не збирається формулювати опозицію, і ми збираємось зламати землю, тому що я хочу висловити від імені цього захисту від імені мого спонсорованого народу, що вони не мають наміру залишати країну», - уточнив він.

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