Педро Кастільо про транспортний страйк: «Найбільше постраждала громада»

Після подолання другої спроби вакансії президент Педро Кастільо все ще має проблеми для вирішення, будучи зупинка перевізників, одного з тих, що викликало у нього найбільше проблем за останні дні. З понеділка, 28 березня, водії, які перевозять вантаж, закликають до державних заходів, щоб зупинити зростання цін на паливо .

«Я закликаю припинити це ставлення, оскільки найбільше постраждала громада», - сказав Педро Кастільо, дізнавшись про закриття доріг, ставлення, яке заважає різним продуктам потрапити в різні райони країни. Крім того, президент повідомив, що з PCM прем'єр Анібал Торрес готовий вести діалог з постраждалими.

Зі свого боку Торрес повідомив, що Міністерство транспорту і зв'язку (MTC) досягло домовленостей з Національний союз перевізників та Конфедерація перуанських перевізників, щоб зупинити невизначену зупинку. «ця угода полягає в тому, що держава зобов'язується спростити, прискорити повернення до вибіркового податку на споживання, який тривав 70 днів, але тепер він може тривати 30 днів. Повернення коштів, було узгоджено, буде здійснено методом депозиту на банківський рахунок», - сказав прем'єр.

| Фото: Андське агентство

Назростанні цін на паливо він підкреслив, що це не проблема, яка торкнулася лише Перу, «а для решти світу, і що це пов'язано з війною між Росією та Україною, яка призвела до зростання цін на нафту і паливо в цілому».

З іншого боку, міністр транспорту Ніколас Бустаменте провів зустрічі з іншими транспортними спілками більше шести годин. Зцих переговорів можна було погодитися, що це не призведе до транспортного страйку, викликаного на вівторок, 4 квітня. Крімтого, Мартін Охеда, генеральний директор Міжпровінційної асоціації автобусного транспорту, повідомив, що група великовантажних перевізників провела зустрічі з урядом, щоб досягти домовленостей, які дозволять їм відновити свою роботу.

ОГОЛОШЕНОПРОТЕСТ

РегіонЛамбаєке був би центром майбутнього протесту, де понад 35 000 перевізників державної служби вимагатимуть збільшення палива. Засловами La República, вони вимагають від муніципалітету провінції Чіклайо вжити надзвичайних заходів щодо транспортних засобів, які не відповідають технічним характеристикам, передбаченим MTC.

«Це спосіб вимагати від виконавчої влади прислухатися до наших вимог, оскільки на багатьох фрілансерів впливає висока ціна палива та добавок», - сказав Вілсон Міньоп, президент регіонального координатора перевезень Lambayeque. Крім того, він оголосив, що понад 40 000 одиниць перестануть працювати в Чіклайо, Ламбаєке та Ферреньяфе як протест.

Середвимог, які відстоює Координатор, - усунення вибіркового податку на споживання (ISC) та знімальний податок. Крімтого, муніципалітет провінції Чіклайо пропонується видати надзвичайні заходи для тих транспортних засобів, які не відповідають вазі та переміщенню; а також швидкість оцінки файлів транспортерів для отримання або поновлення ліцензій на експлуатацію та контроль неформальності.

Яквідомо, президент Кастільо поїде на північ країни в четвер вранці, щоб на власні очі побачити вплив зростання цін на основні продукти харчування. Крімтого, президент зазначив, що зацікавлений у задоволенні вимог транспортної галузі.

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