Педро Кастільо: Бруно Пачеко та племінники президента будуть включені до Програми винагород

Навколишнє середовище президента Педро Кастільо ускладнило його ситуацію з владою після того, як не вдалося знайти його місцезнаходження. Віктор Тібурсіо, генерал-командувач Національної поліції Перу (PNP), оголосив на прес-конференції, що Міністерство внутрішніх справ (Мінінтер) попросили колишнього секретаря БруноПачеко і племінникипрезидента , ФрейВаскес Кастільо і ГіанМарко Кастільобуде включений до Програми винагород.

«Негайно було запропоновано на рівні Депутатського міністерства внутрішніх наказу вважатися одним з найбільш розшукуваних і мати винагороду», - сказав орган влади, враховуючи, що згадані не можуть бути розташовані прокуратурою під час операції, яка прагнула поставити арешт ордерна в дію проти них. Кількаднів тому Комісія з нагляду Конгресу також попросила міністра внутрішніх справ Альфонсо Чаваррі включити згадані до списку найбільш розшукуваних.

«Весь цей звіт вже оформлений і був переданий внутрішньому сектору, щоб діяти відповідно до того, що вже регламентовано. Протягом годин ця нагорода повинна вийти і вважатися однією з найбільш розшукуваних», - додав він.

Арешт Заміра Віллаверде

Підчас цієї операції були заарештовані бізнесмен Замір Віллаверде, Віктор Вальдівія Мальпартіда і Джордж Пасапера. Крімтого, командир PNP повідомив, що Гектор Пасапера Лопес, Віктор Сан-Мігель Веласкес та Луїс Пасапера Адріанзен добровільно представили себе судовій посаді. Інші імена - це Едгар Варгас Мас та Альсідес Віллафуерте Візкарра, в цілому одинадцять людей передають прокуратурою.

Слід підкреслити, що попереднє утримання під вартою - це захід, регламентований статтею 261 КПК, який прагне позбавити розслідувану особу його волі на короткий проміжок часу, щоб не допустити його втечі. Якщоце звичайний випадок, він проводиться протягом 72 годин або трьох днів, але, будучи складним випадком, він триває до 10 днів.

СКЛАДНАСИТУАЦІЯ

Імена Фрей Васкеса Кастільо та Гіана Марко Кастільо залишилися непоміченими під час президентської кампанії. Хоча вони були згадані пресою з урахуванням їх підходу до президента, це було не до заяв Карелім Лопес , що вони почали створювати проблеми для уряду Педро Кастільо.

Президент Педро Кастільо та бізнес-леді Карелім Лопес підтримували телефонний зв'язок, сказав Сезар Наказакі. Фото: Андина/ПКМ

«Я також знаю, що в Міністерстві транспорту та зв'язку є мафія (MTC), що складається з президента Педро Кастільо Терронес, міністра Хуана Сільви, китайських компаній Consorcio Conservación Vial Mazocruz (Китайська філія будівництва цивільної інженерії Перу) та інших, завжди за участю Перуанської компанії INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., утвореної Роберто Хесусом Агілар Кіспе віком приблизно 27років, також бере участь у цій мафії Замір Віллаверде Гарсія, який є касиром; племінники президента: Фрей Васкес Кастільо, Гіан Мартілло о Гомес, Русбельт [Рудбель] Облітас Паредес [племінник на боці своєї дружини] та п'ять конгресменів Acción Popular », - заяви Лопеса в прокуратуру, йдеться в публікації Ель Комерсіо.

У другій половині дня середи, 30 березня, суддя Другого підготовчого слідчого суду Мануель Чуйо видав п'ятимісячну заборону на виїзд з країни для племінників президента, які були розслідувані за злочини загострення змови та злочинної організації. Обидвавони в цілому після попереднього ордера на арешт, виданого в рамках розслідування передбачуваних порушень в провінції Міністерства транспорту (MTC).

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ