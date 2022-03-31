Норонья буде прагнути усунути літній час: «Достатньо змін кожні півроку»

ХерардоФернандес Норонья, федеральний депутат лейбористської партії (PT), приєднався до дебатів щодоусунення денного світла Економія часу та запропонував ініціативу скасувати за допомогою указу захід, який був здійснений на національному рівні в 1996 році, протягом шестирічного терміну Ернесто Зеділло Понсе де Леон.

Через свій офіційний акаунт у Twitter законодавець поділився деякими сторінками документа, що цього четверга вдень, 31 березня, імовірно, обговорюватимуться в Палаті депутатів; однак слід пам'ятати, що він не єдиний популярний представник, який презентує подібну реформу, оскільки член Партія революції Democrática (PRD), Ольга Лус Еспіноса, також випустила документ за тими ж рядками.

Однак Політична координаційна рада (Юкопо) Нижньої палати погодилася, що перед тим, як захід буде поставлений на голосування, Секретаріати енергетики (Sener), економіки (SE) та охорони здоров'я (SSA) будуть консультуватися , щоб внести свої знання з цього питання, а потім вивести вибори на пленарне засідання.

На цьому тлі з чітким повідомленням: «Достатньо змінювати графік кожні шість місяців», законодавець Петіста запропонував, прийнявши позицію, подібну до тієї, яку висловив президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO), що цей захід буде усунений, оскільки вінне породив «економію енергії споживання», тобто в категорії в тій, про яку думали.

Законодавець поділився деякими сторінками ініціативи (Фото: Twitter/ @fernandeznorona)

Згідно з документом, поданим членом Четвертої трансформації, його реформа має на меті внести зміни до Закону про систему розкладу - який був змінений у 2001 році, щоб вищезгаданий графік тривав лише п'ять місяців, а не сім, як спочатку пропонувалося - а також указ, який встановив сезонний графік на 1 березня 2002 року.

Так само, цитуючи колишнього депутата Ітеріана Гальєгоса, Фернандес Норонья вказав, що цей захід повинен бути проаналізований та проголосований ствердно, оскільки це, мабуть, спричинило витрати на здоров'я людей через те, що вони змінюють графік сну та відпочинку.

Нарешті, ініціатива також має на увазі, що, якщо затверджено, місцеві закони 32 штатів республіки будуть внесені зміни протягом 15 днів після публікації указу в Офіційному віснику Федерації (DOF).

Депутати мають намір усунути літній час (Фото: Крісанта Еспіноса Агілар/cuartoscuro.com)

Це питання перебуває на публічному обговоренні тижнями, особливо коли президент Мексики пообіцяв під час ранкової конференції, що він представить ініціативу щодо скасування зміни часу по всій країні.

Хоча слід зазначити, що мексиканське законодавство встановлює, що будь-яка ініціатива з цього питання повинна бути подана до Конгресу Союзу не пізніше 15 листопада року, до якого він має намір змінити, тобто, що її доведеться обговорювати до передостаннього місяця року, якщо бажано вступити в силу до 2023 року.

Крім того, оскільки Сполучені Штати є її найбільшим торговим партнером, Мексика часто адаптує свої часові пояси для задоволення потреб прикордонних митних та прикордонних мостових операцій, які підтримують економічну діяльність обох країн у синхронізації.

Саме це було однією з багатьох причин, чому в 1996 році уряд Мексики вирішив здійснити зміни часу по всій країні, оскільки до цього часу лише Нижня Каліфорнія регулярно пристосовувалася до змін часу в США.

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