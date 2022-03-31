Понад 70 сімей відключили воду у Фусагасузі

Рейд комунальної компанії Фусагасуга (Emserfusa) за підтримки Урядового секретаріату муніципалітетувідключив водну службу в мікрорайоні Монтеверде, стверджуючи, що в районі вони незаконно збирають воду, залишаючи понад 70 сімей без служби.

Але ця історія починається не з відключення води. Він має свій генезис десять років тому, коли ліцензії на будівництво та державні послуги були призупинені через попередження про ризик зсуву в цьому районі, як сказав Каракол Радіо Едгар Муньос, член Ради дій громади.

Зіткнувшись з цим, і з минулого року, за словами Муньоса, «були розміщені деякі орієнтири, щоб визначити, чи був масовий рух; останнє рішення запевнило, що воно не перемістилося на сантиметр, але вони продовжують відмовляти в обслуговуванні. Тепер Другий муніципальний суд Жирардо зобов'язав муніципалітету проводити пом'якшувальні роботи в цьому районі, і вони не виконали».

Він також попередив, що протягом багатьох років вони робили як усні, так і письмові прохання до Емсерфузи попросити про доцільність надання послуг з водопостачання та електроенергії. Як тільки громада побачила, що ці канали вичерпаними, за словами Муньоса, також було проведено три зустрічі в сусідстві з радниками, дві зустрічі в мерії, дві зустрічі з менеджерами постачальника державних послуг, два засідання на підставі ради та одна опіка без видимих результати.

Ось чому громада просить мерію скористатися документами, виданими Управлінням планування попередньої адміністрації, а також Управління ризиками, в яких вона дає цим сім'ям зелене світло для подачі заявки на ліцензію та лічильники води, оскільки їхні будинки не знаходяться в зоні ризику.

«У нас є справи, лоти легалізовані, ми хочемо, щоб бухгалтери платили те, що нам потрібно», - сказав Карлос Перес, один із постраждалих у мікрорайоні Монтеверде, на північ від Фусагасуга.

Зараз, з відключенням послуг з водопостачання та електроенергії, деякі з цих сімей переповнені невизначеністю, оскільки вони не знають, що робити зараз, тому що влада не дала їм обіцянку рішення.

Зі свого боку, Хорхе Саенц, інший із постраждалих, пояснив, що вже намагався знайти рішення з муніципальною владою: «Я поговорив з кураторською владою, і вони сказали мені, що якщо мер не видасть указ, вони не можуть нам нічого дати, тоді податки сплачуються, але ми не маємо права. Персонерія миє руки і каже мені, що саме з Урядовим секретаріатом, там вони посилають мене в поліцію, і там вони відправляють мене назад на кураторство».

Саенц також пояснив, що у нього є дві молоді дочки і що його робота не дозволяє йому платити за автомобіль-цистерна, щоб вирішити цю проблему.

Важливо підкреслити, що згідно з судової практики Конституційного Суду, вода є важливим правом і що «ні за яких обставин людина не може бути позбавлена її, тому компанії повинні гарантувати життєвий мінімум щоденної води».

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