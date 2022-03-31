прем'єра Морбіуса в Перу: де і як подивитися новий фільм Джареда Лето

Останніновини з кінотеатру. Нарешті, очікування, щоб побачити нову роботу Джареда Лето з UCM закінчилося. Після перерв через пандемію тепер доступний фільм Морбіуса - постановка, яка показує лиходія Marvel, як ніколи не бачили раніше. Це перша поява виконавця Джокера (самогубства) у цих екранізаціях далеко від DC Comics. Після того, як актори демонструвалися на червоній доріжці, країни, які вже зможуть насолодитися цим фільмом, були підтверджені, включаючи Перу. Нижче ви знаєте всі деталі.

Справав тому: про його походження відомо, що цей персонаж був створений письменником Роєм Томасом і спочатку спроектував Гіл Кейн. У 1971 році він зробив свою першу появу в мультфільмах випуску «Дивовижна людина-павук».

СОБРМОРБІУС

Фільм розповідає історію біохіміка Майкла Морбіуса, відомого дослідника, який навіть виграв Нобелівську премію, який намагався вилікувати себе від аутоімунного захворювання, яке утримало його від початку виробництва між життям і смертю. В інтерв'ю Agencia EFE режисер Даніель Еспіноса виявив, що в своїх початкових планах він завжди мав Джареда Лето своїм першим вибором, щоб він міг грати живого вампіра та лиходія Людини-павука.

КОЛИMORBIUS ВИПУЩЕНИЙ В ПЕРУ

Згідно з календарем кінотеатру, кожен четвер - це день прем'єр в Перу. Виходячи з цієї інформації, фільм Морбіуса буде доступний в нашій країні з четверга, 31 березня 2022 року. Навіть в цей час деякі телефонні та банківські компанії пропонують своїм користувачам пропозиції поспостерігати за постановками на великому екрані.

ДЕПОДИВИТИСЯ МОРБІУС, MARVEL MOVIE

Починаючи з 31 березня, усі перуанці зможуть побачити новий фільм Джареда Лето в головних кінотеатрах по всій країні. Знайдіть той, який найближче до вашого будинку:

- UVK

- Cineplanet

- Сінеполіс

- Кінестар

- Кінопарк

- Цинерама Пасіфіко

COMOVER МОРБІУС ОНЛАЙН ДЛЯ ІНТЕРНЕТУ

Поки не було оголошено, що фільм Marvel надійде на цифрову платформу, але після нових оголошень Disney, можливо, він охопить такі платформи, як Disney Plus або Netflix, останній все ще зберігає ліцензію на наявність фільмів «Людина-павук» у своєму каталозі, світ, до якого Морбіус належить.

Справа в тому: ціна Disney Plus в Перу становить від S/25.90 на місяць, тому ви можете отримати доступ до вмісту платформи як для серіалів, так і для фільмів, і для документальних фільмів. Зіншого боку, основний план Netflix - S/ 24.90, який дозволяє підключати один пристрій одночасно, крім зберігання завантаженого вмісту. Ви можете дивитися фільми, серіали та грати в ігри без обмежень. Увійдіть у свій ноутбук, телевізор, телефон або планшет.

МОРБІУСЛИТИЙ

Джаред Лето, Метт Сміт, Адріа Арьона, Джаред Харріс, Аль Мадригал та Тайрізі Гібсон. Режисер Даніель Еспіноса (Захист ворога) та за сценарієм Метта Сазами та Берка Шарплесс.

ЧИМАЄ МОРБІУС СЦЕНИ ПОСТ-КРЕДИТИ?

Так, ті, хто дивиться фільм і залишається до останніх хвилин, зможуть побачити сцену посткредитів, де вони зможуть побачити відомого персонажа, який відзначив би продовження історії лікаря в другій партії, якщо Sony знову робить ставку на цього відомого лиходія коміксів.

Не забудьте дістатися до кінотеатру готовим, оскільки фільм триває 1 годину 40 хвилин, плюс бонус на екрані.