«Місячний лицар»: Оскар Ісаак в глибокій кризі ідентичності, оточеній великою кількістю дій

Oscar Isaac as Marc Spector/Steven Grant in Marvel Studios' MOON KNIGHT, exclusively on Disney+. Photo by Gabor Kotschy. ©Marvel Studios 2022. All Rights Reserved.

Найцікавіше про персонажів Marvel , які починалися з назв серій для Disney+ , було те, що вони принесли «вторинних» фільмів, щоб ще більше відкрити поле дії та потрапити в мінімальні історії, а потім з'єднати їх у те, що зараз є мультиверсом (центральна вісь фази 4) . Також було трохи кризи, оскільки вони прискорили виробничий процес їх, скориставшись тим, що люди були вдома цілий день. З Moon Knightвсе, що руйнується і відкриває новий етап у Marvel: представляємо персонажів серіалу, а потім додаючи їх до списку Месників (або всесвіту фільмів, щось на зразок просування). Але це не буде так просто, тому що це непростий характер.

Стівен Грант, якого грає Оскар Ісаак, є правильним і ефективним працівником, який працює в сувенірному магазині музею. Але в цьому ж організмі мешкає і Марк Спектор, ефективний екс-найманець і тіло єгипетського бога, який прагне просочити світ справедливістю. Це дві протилежні половини, що борються за контроль, але також доповнюють один одного. Один - це мозок, мир і невинність, інший - сила, хаос і війна. Але вони виявлять це в декількох розділах.

Після перегляду чотирьох епізодів, які Disney+приніс пресі, щось зрозуміло: розвиток всіх сцен дії та самої супергероїчної частини добре виконано і з бонусом намагатися з'ясувати, хто знаходиться під контролем або хто візьме під контроль в тій чи іншій ситуації, оскільки це залежить від того, хто це, Стівен або Марк, конфлікт вирішиться інакше. Інша лінія конфлікту - це психологічна драма цього персонажа, і саме там він стає набагато більш дорослим і згорнутим. До цього ми повинні додати лиходія, який набагато цікавіший через його минулу, сучасну та бізнес-модель: Артур Харроу, якого грає ІтанХоук,лідер культової групи, яка хоче знайти артефакт, який він уявляє, знаходиться у володінні Стівен/Марк.

Оскар Ісаак не повинен нічого доводити як один з найкращих акторів свого покоління. Вибирайтепродукти, які можуть стати постійним викликом, від героя Marvel до звичайного чоловіка в розпал шлюбної кризи. Він розуміє гру Голлівуду. Але тут він взяв на себе більший виклик: у його персонажа є дисоціативний розлад ідентичності, вправа, яка передбачає розробку та розробку майже двох ідентичностей паралельно, але до цього ми повинні додати його супергероїчні версії: Марк - це лицар Місяця, тоді як Стівен починає розвивати День містера Ночі . Результат чудовий, але часом з невеликим часом на розробку, оскільки серіал повинен представити вищий конфлікт, оточений дією та величезною кількістю елементів, які спричиняють втрату продуктивності Ісаака, перш за все,.

Марк є Місячним лицарем, в той час як Стівен починає розвивати День містера Ночі. (Дісней Плюс)

А ось інші дії здійснюють бухгалтерський баланс. І лиходій Хоук, і Лейла Ель-Фаулі, яку грає Мей Каламаві, гарантують, що Ісаак не приймає переважної ролі та роботи, як ніколи, як допоміжні персонажі, а також розробляючи власні історії. МюррейАвраам, відзначений нагородами актор, який дає голос Хонсю, також має свою вагу в історії, і його зовнішній вигляд функціонує як найбільш містичний і цікавий момент перших глав. Це невеликий акторський склад, поза різними виступами, які він має, але більшість серій Marvel виконують цю динаміку. Тут також працює, щоб утримувати головного героя Ісаака.

Що стосується Moon Knight , центральний персонаж цієї історії, який ми обов'язково побачимо пізніше, має історія понад 40 років у віньєтці Marvel. Це Кулак Хонсю, єгипетський бог, який демонструє новий і широкий тематичний всесвіт, який слід досліджувати, і який дотримується MCU без конкретного та стислого уявлення, його дізнаються лише по дорозі та буквально ударами (отриманими Стівеном та Марком). І я думаю, що це було правильним рішенням серії. Відкриття цієї міфології, не справжньої єгипетської, а єгипетської міфології Marvel, відбувається природно протягом усього конфлікту. Цене те, що ми повинні засвоїти як глядачі, крім всієї складності, яку несе персонаж Ісаака. І оскільки ми відкриємо це зі Стівеном (сили, інші боги та стара історія з лиходієм), його презентація не відчуває себе такою важкою.

Moon Knight має історію понад 40 років у мультфільмах Marvel. (Марвел)

Місячнийлицар починає щось неакуратне. Перший розділ без балансу, який потім складається разом у другій та третій главі. Він розвивається як психологічний трилер, потім прогресує вздовж сторони жахів (найцікавіший аспект у перших двох епізодах) і закінчується близько до саги Брендана Фрейзера «Мумія », серед пригод,гумору, багато спецефектів та багато піску. Логічно по локаціях і тематиці серіалу, але, в цьому випадку, герой втрачається. Ми рідко бачимо, що цікавий дизайн Moon Knight і всі його особливості. Можливо, це покращиться в останніх двох епізодах.

Коротше кажучи, перший сезон (фактично перші чотири глави) Moon Knight має цікаві елементи всюди. Часом дуже добре страчений і у інших досить багатолюдний. Не доходячи до кінця серіалу, Marvel перезавантажить персонажа MCU, багатого власною історією, захоплюючим через ту суміш дії, жаху та гумору, з глибокими конфліктами та елементами дій, які виглядають дуже мило, але служать більше обіцянки, ніж настануть у другому сезоні та возз'єднання з іншими героями.

У тому ж органі, що і Стівен Грант живе Марк Спектор. (Дісней Плюс)

прем'єраMoon Knight відбулася цього тижня на Disney+.

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