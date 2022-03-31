МінСалюд провів нараду з аналізу ситуації мігрантів в Колумбії

Foto de archivo. Migrantes venezolanos hacen fila para recibir ayuda alimentaria donada por funcionarios de la embajada en Bogotá del líder opositor venezolano Juan Guaido, a quien muchas naciones en medio de la pandemia de COVID-19 en Bogotá, Colombia, 29 de mayo, 2020. REUTERS/Luisa González

З метою перегляду та забезпечення того, щоб мігранти, які проживають в країні, мали доступ до медичних послуг, національний уряд очолив кластер охорони здоров'я, орієнтований на це населення. 31 березня представники Міністерства охорони здоров'я (МінСалуд) поспілкувалися з партнерами з міжнародного співробітництва, щоб посилити результати проведених дій і які можуть бути реалізовані за їх підтримки.

Для уряду це важливий момент, оскільки лише населення мігрантів з Венесуели в країні становить приблизно 2 029 758 осіб, згідно з даними Єдиного реєстру венесуельських мігрантів (RUMV). Слід зазначити, що за останні п'ять років населення мігрантів в Колумбії додало понад 14 мільйонів уваги до більш ніж 1,5 мільйонів чоловік.

На сьогоднішній день 487 000 мігрантів є активними членами Системи соціального забезпечення, а метою закриття уряду є 747 000 членів, або 64 відсотки. З учасників 48 відсотків знаходяться в схемі внесків, а 52 відсотки - в субсидованій схемі.

За словами МінСалуда, ці цифри дозволяють нам візуалізувати масштаб викликів, що стоять перед сектором охорони здоров'я. Працівники допомоги згадали про необхідність працювати сформульовано для просування еволюції страхування до ефективного доступу до охорони здоров'я та його результатів у районах високих сільських територій.

Було зазначено, що відбудеться ще одна зустріч кластерів, щоб стежити та представити стратегію спільної роботи працівників допомоги та сектору охорони здоров'я у догляді за мігрантами в нерегулярній ситуації.

Слід пам'ятати, що 25 березня влада Колумбії передала 700 000 карток зі статусом тимчасового захисту для венесуельців - захід, спрямований на регуляцію мігрантів. Це дозволяє цьому населенню отримати доступ до таких прав, як освіта, робота і, звичайно, здоров'я.

«Колумбійський статут захисту - це орієнтир, на який вони дивляться, оскільки сьогодні реальність міграції змушує всі країни світу приймати мігрантів», - сказала віце-президент та міністр закордонних справ Марта Лусія Рамірес.

Картка Статуту тимчасового захисту, яка почала випускатися 13 жовтня, полегшить венесуельцям доступ до трудових контрактів, медичних установ або банківських послуг.

Попередня система, яка називається Спеціальний дозвіл (PEP), була фізичним документом, який багато банків і компаній не прийняли через простоту підробки.

Статут відкритий для всіх венесуельських мігрантів, які в'їхали в країну до січня 2021 року і прагнуть «відбити нерегулярність» , і до цієї вигоди можуть отримати також ті, хто в'їжджає в країну протягом перших двох років дії правила на регулярній основі, тобто з печаткою в їх паспорт.

«Те, що Колумбія зробила в сфері міграції, багато країн нещодавно просили нас поділитися з ними досвідом того, як був розроблений статут (...) Сьогодні питання міграції стане однією з найважливіших питань у всьому світі», - сказав Рамірес.

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