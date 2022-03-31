У Сантандері постраждали 24 солдата

У ніч на 30 березня військовий автомобіль, який їхав між муніципалітетами Ріонегро та Ель-Плейон у департаменті Сантандер, прокотився б через прірву, залишивши 24 поранених солдатів, згідно з першими версіями, зібраними EL TIEMPO та RCN Radio Santander.

Транспортний засіб прямував до департаменту Cesar, коли він занес в околиці Ель-Плаона, згідно з інформацією, наданою INFOBAE COLOMBIA підрозділом управління ризиками Сантандер.

Крім того, він стверджує, що чоловіків у формі було переведено у дві групи: п'ять були допущені до медичного центру Ріонегро, а решта лікуються в Ель-Плейоні.

Управління ризиками розгорнуло операції на території для визначення причин аварії.

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