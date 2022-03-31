Військова присутність та муніципальна упущення: ще дві грані кризи зникнень в Гуанахуато

Станом на 28 березня Гуанахуато зареєстрував 2660 зниклих без вісті, тоді як у всій Мексиці було 98,302. За обома фігурами стоять тисячі історій життя та пошуку своїх родичів та тієї частини суспільства, яка виявляла солідарність з ними та ними.

Вимір гуманітарної кризи, що складається з множинного систематичного та поширеного насильства та порушень прав людини, а також атак на органи, території та соціальні сфери, не припиняє зростати в останні роки.

Ми можемо все частіше бачити себе в контексті маршрутних, нерегулярних та регіоналізованих мікро- та макрозбройних конфліктів, які не можна визначити як традиційні війни, але які не можна приховати за простою етикеткою «боротьба з наркотиками» або «організована злочинність».

Навпаки, ми спостерігаємо поширення груп, які у воєнізованому та кримінальному стилі вимагають та контролюють населення та економічні ресурси всіх видів, з певними полями для маневру та районів, звільнених у змові з владою. Перетворюється, починаючи від збору прав на підлогу до відмивання грошей, від вимагання до вуглеводнів торгівля людьми, від поневолення та торгівлі людьми до торгівлі зброєю, тобто питань, які виходять за рамки незаконних наркотиків.

Слід враховувати, що офіційні цифри зникнення відображають лише частину проблеми, внаслідок великої кількості тих, хто не повідомив про зникнення з різних причин, так званої «чорної фігури», а також через колосальне незнання явища зниклих мігрантів.

Вони знайшли кілька поліетиленових пакетів з людськими останками, говорять, що вони можуть перебувати від 3 до 5 тіл, на грунтовій дорозі в колонії Гобернадорес. Винуватці цих вбивств не залишили повідомлення, як і в інших висновках (ФОТО: DIEGO COSTA/CUARTOSCURO.COM)

З огляду на кризу незахищеності за останні 5 років та найсвіжішої появи 15 груп родичів, зниклих без вести і пошук жінок в Гуанахуато, питання гуманітарного пошуку, догляду за жертвами та криміналістичної ідентифікації, а також боронування явищ навмисних вбивств, підпільні могили та місця винищення стали трохи більш помітними і були розміщені, навіть із застереженнями та обмеженнями, під деякою публічною увагою.

Однак є два аспекти, які були відносно затінені в межах того, що ми сприймаємо та вивчаємо контекст на державному рівні та громадського обговорення: військовий фактор та муніципальний фактор.

З одного боку, схема мілітаризації відноситься до посилання на виконання завдань громадської безпеки мілітаризованими органами, такими як Національна гвардія, або безпосередньо збройними силами. Це історично і порівняно в інших структурах і країнах призвело до серйозних проблем для безпеки, насильства та демократичної якості.

Хоча не завжди можна було встановити прямий зв'язок між присутністю військових сил на територіях та збільшенням насильства, в Мексиці відносини існували залежно від динаміки, місцевого населення та ресурсів, в які вони втручаються, та типу операції та територіальний контроль, які вони прагнуть виконати.

У Гуанахуато було 1049 військ Седена, розгорнуто у 2019 році та 3 919 у жовтні 2021 року, майже в чотири рази більше за пару років. Так само Національна гвардія вчетверо збільшила свою присутність з 2110 військ у липні 2019 року, коли вона була створена, до 8 210 у листопаді минулого року, тоді як цивільна, державна та муніципальна поліція досягла лише 10 725 розгорнутих, тобто менше, ніж у військових сил .

Наразі ми розглядаємо GN як де-факто військовий корпус , оскільки його командування, підготовка, походження переважної більшості військ та оперативна логіка не є цивільна поліція.

Ескалація насильства в державі також була зафіксована паралельно зі збільшенням цих розгортань і операцій.

Муніципальна поліція сьогодні охороняє район, де збройне командування вбило семеро людей, у місті Сальватьерра, штат Гуанахуато (Фото: EFE/Stringer)

З іншого боку, рівень уряду, який найбільше ігнорувався від серйозної ситуації зникнення, був муніципальним, хоча саме той, який за своєю природою повинен бути найближчим до громадян та місцевих проблем, включаючи зникнення, які продовжують відбуватися щодня і які, якщо вони не втручайтеся оперативно з місцевого рівня, ставайте постійними, поглиблюючи кризу.

Відповідно до федерального законодавства та законів Гуанахуато про зникнення, пошук та догляд за жертвами, три рівні уряду та влади виконавчої, законодавчої та судової гілок мають ряд повноважень та обов'язків щодо боротьби зі зникненням, які тому розглядаються як наскрізний питання і який вимагає координації на національному та міжнародному рівнях, а також повного дотримання права на спільну участь потерпілих, їх організацій та супроводжуючих груп або осіб з законним інтересом.

На жаль, на сьогоднішній день це були невідомі елементи в муніципальній політиці, або просто розглянуті питання, які не входять до її компетенції. У цьому сенсі муніципалітети, здається, плутають той факт, що вони не мають виключної компетенції щодо того, щоб не мати повної компетенції, і стільки років невиправданих затримок накопичилося з моменту прийняття законів та участі в їх участі.

Лише з листопада 2021 року частина муніципалітетів Гуанахуатенсе почала підписувати угоди з Державною комісією з розшуку осіб про створення муніципальних пошукових осередків або груп і, навіть незважаючи на це, не брали активну участь у їх формулюванні жертв та груп, які вже мають роки досвід роботи на території і може сприяти пошуку, або в аспектах сусідства та спільноти розвідки, які створюють мережі. Це лише кнопка зразка, оскільки є набагато більше аспектів, в яких повинен бути задіяний місцевий рівень і в яких він може навіть покращити мінімальні права, гарантовані людям та пов'язані зі зникненням, пошуками та доглядом за жертвами (ми працювали над ними в Іберо з книги « Пропозиції щодо Леона 2021 року»)

Це підтверджується 9 запитами, зробленими у листопаді 2021 року через Підрозділ прозорості до багатьох інших муніципалітетів, які мають велику кількість зникнень та/або підпільних могил: Леон, Селая, Ірапуато, Сілао, Саламанка, Пенджамо, Сальватьерра, Акамбаро, Гуанахуато. Питання, що задаються інформацією, заснованими на повноваженнях, встановлених Законом про державний пошук та зосереджені на його муніципальних осередках, які на сьогоднішній день ніде не впроваджувалися; про його муніципальні пантеони, про які дані або записи, корисні для давнього пошуку, іноді не діляться; про свої офіси або муніципальні службовці, відповідальні за догляд за жертвами, які, як правило, просто «направляються» неспеціалізованими особами, серед інших функцій, які вони повинні виконувати і які, з іншого боку, не були присутні. Удеяких відповідях муніципалітети навіть заявили, що вони не є компетентними, або у всіх них заявили, що у них немає пошукових груп або інформації про навчання, пантеони чи іншу діяльність, передбачену Законом.

Результати підтверджують інформацію, зібрану в 2020 році під час чергового дослідження з тих самих тем та юридичних зобов'язань для муніципалітетів, які в цей час, незважаючи на зміну адміністрацій та сигналізацію колективів протягом 2021 року, не перетворили свій погляд у скоординований та справді спільний шлях до зниклих безвісти та їх сімей на їх територіях та областях компетенції, крім деяких зустрічей, офіційних запрошень для відвідування заходів, або своєчасної допомоги або надзвичайної допомоги від жертв та організацій.





* Фабріціо Лоруссо є академіком у Відділі соціальних та гуманітарних наук Університету Ібероамерикана Кампус Леон тачленом Платформи миру та справедливості в Гуанахуато .





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