Мексиканські гравці в гольф відзначають включення Лорена Очоа в Зал слави LPGA

Мексиканська Лорена Очоа була введена в Зал слави жіночої професійної асоціації гольфу (LPGA) після зміни внутрішніх правил організації, які дозволили їй задовольнити вимоги. Більше не обов'язково мати кар'єру принаймні десять років на трасі, тому тапатія, майже вісімка, нарешті, була гідною визнання.

Враховуючи це, такі гольфісти, як Авраам Ансер, Карлос Ортіс та Габі Лопес, незабаром привітали тапапатію і відзначили, що LPGA нарешті включив її до числа найбільших експонентів. Троє, активні в спорті, погодилися, що Очоа - це ікона для наслідування та натхнення, щоб стати такими, якими вони є сьогодні.

«Ну, я зміг приєднатися до тієї самої обраної групи друзів, гравців, які багато сяяли протягом своєї кар'єри. Цезовсім інше і особливе почуття, тому що для мене LPGA- це сім'я. Я хочу подякувати всім, хто дуже супроводжував мене в цій подорожі, і я дуже схвильований», - сказала Лорена Міленіо після того, як було оголошено факт.

Лорена Очоа. Фото: Твіттер @LorenaOchoaR

Гольфіст провів трохи більше семи років на верхній ланцюг у спорті. У них він здобув 27 перемог в рамках LPGA Tour. Її професійний дебют був записаний в травні 2002 року, коли вона була запрошена грати в Чемпіонат Welch's/Circle K, де вона закінчила п'яте місце. Вона завоювала своє місце в LPGA в 2003 році, і вона стала другим мексиканцем, щоб зробити це.

кар'єра, яку він мав, була вражаючою, хоча вона була короткою. Я знаю, що у нього було набагато більше в баку, щоб дати нам. Все, що він зробив за короткий час, який він грав, було вражаючим, і він був тим, хто мене занадто сильно мотивував. Він навчив нас усвідомлювати, що ми можемо вийти на вершину світового рейтингу і не сприймаємо це як щось далеке або мрію. Я її дуже вітаю, бо вона більш ніж заслужена», - сказав Авраам Ансер.

Очоа був номером один у квітні 2007 року і пробув там 158 тижнів поспіль. Його вихід на пенсію, у 2010 році, означав кінець цієї смуги. У мексиканському спорті, Вона вважається кращим гравцем у гольф всіх часів.

Лорена Очоа. Фото: Твіттер @LorenaOchoaR

30-річний мексиканець Карлос Ортіс сказав: «Він був прикладом не тільки як гольфіст, але і як людина. Це мене надихнуло багато, тому що мені довелося бачити, як вона стала найкращим гравцем у коледжі, потім професіоналом, а потім номером один у світі».

ГабіЛопес, який, як відомо, має тісні стосунки з Лореною Очоа, вважав її включення до Залу слави історичною подією для всієї Мексики». Це мрія збувається для всієї країни. Це залишило нам вражаючу спадщину на поле для гольфу та поза ним. Вона відмінний гравець і ще краща людина. Мені дуже пощастило мати її поруч як друг і як наставник», - сказала вона.

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