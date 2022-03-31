Натяк Мартінолі на Мігель Ерреру після мети Мексики: «Неповага, що він біжить»

Національназбірна Мексики збирається закрити свій пропуск до чемпіонату світу з Катару з Херардо Мартіно, стратегом, який веде Мексику до восьмого поспіль чемпіонату світу і який був у розпал суперечок щодо роботи команди.

Оскільки його позиція була серйозно поставлена під сумнів різними способами, деякі колишні футболісти та тренери поставили під сумнів здатність аргентинського тренера очолити Триколор на чемпіонаті світу, тому вони навіть скористалися можливістю згадати про його готовність взяти на себе.

Серед найпопулярніших - Мігель Еррера та Уго Санчес , які скористалися мікрофонами, щоб зробити собі варіант у разі будь-якої можливості, те, чим скористався Крістіан Мартінолі, щоб напасти на тих, хто став кандидатами.

Після мети Уріеля Антунивін та інші футболісти придумали Тата Мартіно, щоб відсвяткувати разом і показати підтримку процесу, тому і Мартінолі, і Луїс Гарсіяназивали тих, хто поставивсебе як варіант «неповажним».





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