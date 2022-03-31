Лін Мей згадала, коли вона показала організовану злочинність

ЛінМей вчерговий раз згадала за своїм минулимдоглядом і покликанапрацювати з людьми з високих еліт, а також злочинцями, які входили доторгівлі наркотиками .

З її характерною щирістю, коли Лін Мей допитували під час зустрічі з журналістами про її минуле, працюючи на наркоторговців, і вона визнала, що багато разів її закликали робити шоу для осередків організованої злочинності .

«Звичайно. Яотримав запрошення з усього світу, наркоторговців, президентів, політиків»,- сказала ведета, захоплена Сейл ель Соль .

Крім того, вона нагадала, що в юності, коли вона була однією з найбільш аплодованих і затребуваних ведеток у кіно, багато чоловіків з владою прийшли дарувати їй розкішні подарунки, бо хотіли її суд і подарувати їй найкращу розкіш. Як вона зізналася, відповідно до того, що вони їй дали і наскільки вони їм сподобалися, саме так вона обрала своїх партнерів.

Лін Мей завжди пропонував би шоу для людей з організованою злочинністю. Він навіть зізнався, що колись співав за «Ель Чапо» Гусман у Сіналоа (Фото: Instagram/ @lyn_may_)

Вона також порадила художникам також отримувати подарунки та різні пропозиції від чоловіків з владою, приймати їх, але встановлювати обмеження, щоб не мати чогось натомість, тому що «якщо ти йдеш у вогні, не спалюй себе», - сказала вона. Вона додала, що завжди уникала ситуацій, яких вона не хоче статися, - це ті люди кажуть їм «так, але не коли, тому що я вже ходив у вогонь, але я не спалив себе».

У січні нинішнього року танцівниця і актриса виявила, що деякий час вона цікавилася Чапо Гусман . Вона нагадала, що одного разу її найняли для проведення шоу в одній з розкішних резиденцій Хоакіна Гусмана Лоера, де вона познайомилася з ним. Хоча вона хотіла мати роман з капо, вона сказала, що «Кейт (Дель Кастільо) перемогла його для мене».

La vedette перемогла б президента Мексики та кількох політиків, які подарували їй найкращу розкіш (Фото: Instagram/ @lyn_may_)

Раніше Лін Мей зізналася, що серед людей, які прийшли до неї в суд, були переважно політики. Протягом багатьох років вона лише виявила, що була коханкою президента Мексики, але не хотіла заявляти своє ім'я до деякого часу після смерті колишнього президента.

Згідно з інтерв'ю для Imagen Televisión, саме Хосе Лопес Портільопочав прикидатися , коли позиціонувала себе як одна з найбільш важливі ведетки мексиканського кіно. Він зустрів би того, хто був президентом з 1976 по 1982 рік, і відтоді почалася його ідилія.

Головний герой Тіволі нагадав, що у неї було кілька проблем, оскільки за нею доглядав Лопес Портільо, тому що одного разу перша леді Кармен Романо пішла бити її всередині Студій Чурубуско через стосунки, які вона мала з президентом.

Нещодавно Мей зізналася, що у неї роман з Вісенте Фернандес (Фотографії: Instagram/ @lyn_may_ //Куартокуро)

«Я не винен, що він почав надсилати мені подарунки, речі, квіти, і він йшов слідом за мною», - зізнався Лін Мей в інтерв'ю. Вона запевнила, що тодішнього президента дуже приваблювали танцюристи в фільмах, тому він одружився на Саші Чорногорії. Однак вона була переконана, що вона буде першою, хто за ним доглядає. «Їй дуже сподобалися ведети, але я була першою», - сказала вона.

Ще однією з його найважливіших справ і те, що він нещодавно зізнався, що його стосунки існували, - це з Вісенте Фернандес. Після смерті Шарро де УентітанЛін вперше оголосила, що вона та співачка мали дуже сильну справу.

Серед одкровень, які зробив головний герой Белласа де Ноше в інтерв'ю для Де Прімермано , одного разу її тодішній чоловік бачив, як вона цілується з Ченте і настільки розлютився, що побила себе співачці.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: