Лупілло Ріверо утриматиметься від публічних заяв: «Я відповім на своєму каналі YouTube»

ЛупіллоРівера та його постійні зустрічі з пресою після прибуття в міжнародний аеропорт Мехіко, здається, пішли в минуле. З цього приводу співак з мексиканського регіонала обмежився відповіддю на всі запитання однією відповіддю, яка вже дала йому про що поговорити в соціальних мережах та ЗМІ, які дорікали його у відсутності листування, незважаючи на те, що йому дали місця в минулого.

«Ми збираємось відповісти на це на YouTube», дуже глузливим тоном і записуючи все за допомогою селфі-палиці та його висококласним телефоном, це була відповідь співака, до якої звернулися кілька ЗМІ, які запитували про різні теми, такі як новий музичний та акторський проект для Потокова платформа Belinda або навіть про постійні скандали, які сім'я Дженні Рівери зробила в соціальних мережах.

Перш ніж будь-яка камера чи мікрофон була близька до нього, Лупілло Рівера записав відео для свого акаунта в Instagram , де він залишив роздратування і те, як зараз він буде приймати запитання та запитання: «Завжди приїжджаючи до Мексики, завжди є ЗМІ, «журналісти», які їх називають, щоб побачити, як ми робимо правильно зараз. Я також сердитий на свою расу, від того, щоб побачити Лупілло Рівера по телебаченню, я також сердитий в мережі», - сказав він.

Це був час (Фото: Захоплення Інстаграму/ @lupilloriveraofficial)

Виконавець хітів, таких як Суфферіендо А Солас, Ель Коррідо дель Очо та Головні ліги продовжили досвід, наближаючись до безлічі кореспондентів з таких телевізійних станцій, як TelevisaUnivision,TV Aztecaабо Imagen Televisión, який, визнаючи це, не вагаючись ставив під сумнів вже згадані теми або деякі вірусні в соціальних мережах, такі як знаменитий Уілл Сміт ляпається на Оскарі 2022 року до випадку Саша Сокол та публічну скаргу, яку вона подала проти Луїса де Льяно.

Обличчя людей, які цього разу завжди перебувають за телебаченням, були головними героями вже вірусного відео співака, яке породило сотні реакцій на його акаунті в Instagram , де, незважаючи на те, що коментарі на його користь, є й інші, які дорікали його за його поведінку з форматом, який роки дозволив мексиканцям знати про життя всіх художників.

Це був час (Фото: Захоплення Інстаграму/ @lupilloriveraofficial)

«Це Лупілло, яка класна ідея застосувати до них те, що вони роблять з вами постійно». «Ну божевільний від Лупілло, який сказав: «вони більше не збираються приймати заяви до мене, щоб вони могли збирати, я краще заряджаю на своєму каналі YouTube ». «Я думаю, що це весело, але врешті-решт це схоже на «подаруйте та подаруйте», тому що коли йому потрібна акція або щось подібне, він йде до тих самих засобів масової інформації. » «Ну, я вважаю, що це дає їм ложку власного шоколаду, тому дуже добре для Лупілло та його забавного способу змусити їх бачити все, що вони давно робили неправильно», - йдеться у відео, висловлене у вікні коментарів.

Співак згадав, що втомився від мексиканської преси (Фото: Захоплення Інстаграму/ @lupilloriveraofficial)

Брат Джені Рівери закінчив відео сміхом вже всередині своєї вантажівки, де його команда також записувала і веселилася, як він: «Тепер я записав їх компа», я записав їх усіх ха ха-ха-ха-ха. Язадав їм питання зараз, тепер я збираюся відповісти на них на своєму каналі YouTube , на всі запитання, які вони мені задавали сьогодні, я збираюся відповісти на своєму каналі YouTube , і», - підсумував він.

Лупілло Рівера була однією з найбільш медіа-зірок за останні роки завдяки його стосункам з Беліндою, тому він постійно ставить під сумнів все про неї, саме тому він міг би зараз прийняти це рішення.

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