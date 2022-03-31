Бібліотека Луїса Анхеля Аранго в Боготі проводить виставку на честь колумбійських велосипедних прогулянок

Слідом за історіями та історіями тих, хто супроводжував «жуків» протягом усього свого розвитку, і, крім того, до того, що нещодавно було висвітлено колумбійським велосипедом, видом спорту, який роками представляв країну, була створена ця виставка, яка відкриється для публіки в четвер, 31 березня віддати належне педалістам, сільській місцевості та країні.

Ця виставка має документальну перспективу, яка пропонує нам дослідити та розпізнати початки та знакові моменти національного велосипедного спорту, так само пропонується, що існує соціологічна перспектива, яка запрошує нас задуматися над роллю цієї спортивної дисципліни у побудові уявна країна.

Їздана велосипеді, крім того, що є одним із флагманських видів спорту Колумбії, в середині ХХ століття цей вид спорту дозволив колумбійцям визнати невідомі території та ландшафти країни та побудувати націю, яку уявляють тисячі слухачів радіо, які пов'язані з голосами та історіями, іноді вигаданий, оповідачів Вуельти Колумбії та деяких інших велосипедних змагань.

Велосипед став основним видом транспорту для сільської місцевості та міста. Як заявила Ана Рода, директор мережі бібліотек Banco de la República, «Велосипед є засобом роботи та спілкування для більшості колумбійських людей, і, як спорт, він пов'язаний з розвитком країни з середини 1950-х років ».

Імітуючидорогу, виставка складається з трьох етапів: Країна, виявлена педалазосом , яка дозволяє здійснити екскурсію колумбійською територією з 1920-х по вісімдесяті роки; Завоювання Європи, яке розповідає про деякі подвиги колумбійських велосипедистів та їх прибуття на змагання Європейський; і Повернення , що говорить про відродження колумбійської велоспорту і про те, як вона знову виділялася конкурентно на міжнародних аренах.

Крім того, виставка, яка спочатку була віртуальною і досі доступна на веб-сайті Banrepcultural, містить різноманітний цифровий контент, такий як інтерв'ю та конференції з експертами в цій галузі, а також Центр документальних ресурсів, де біографії, аудіо, анімаційні відеокапсули та інші мотивуючі елементи знайдені знання про їзду на велосипеді в Колумбії.

В рамках відкриття відбудеться дискусія між Рікардо Монтесумою, Луїсом Алехандро Діасом та Андреа Марією Наваррете, яку модеруватиме журналіст Синар Альварадо. Цярозмова відбудеться о 17:00 в музеї Мігеля Уррутії. Зіншого боку, Дієго Алдана та Габріель Лінарес, куратори виставки, проведуть екскурсію трьома етапами виставки у Бібліографічному виставковому залі о 16:00.

Нарешті, ця виставка буде безкоштовним вхідним, але з обмеженою ємністю, тому відвідувачам рекомендується приїхати рано. Крім того, бажаючі відвідати цей захід повинні мати повний графік вакцинації.

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