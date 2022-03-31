Логістичні проблеми, що виникли внаслідок вторгнення Росії в Україну, змусили переробити діяльність MotoGP в Термас де Ріо Хондо

Чемпіонатсвіту зі швидкісного мотоцикла повернувся до Аргентини після двох років відсутності через пандемію COVID-19, але попередній був ускладнений збоями в логістиці з двома своїми вантажними літаками. Дорна, компанія, яка керує MotoGP та двома її незначними категоріями, має проблеми з додаванням транспорту, оскільки більшість є російськими, а 20% недоступні через санкції внаслідок вторгнення цієї країни в Україну . Розклад на Автодромо де Термас де Ріо Ондо, в Сантьяго-дель-Естеро, довелося перенести, і діяльність розпочнеться в суботу.

Після другої дати сезону, проведеної в Індонезії 20 березня, п'ять літаків, які використовувала Дорна для транспортування матеріалу обладнання, і компанія з постачальників шин пробилися до міжнародного аеропорту Тукуман Тенієнте Беньямін Матієнцо, а потім проїхавши 90 кілометрів на вантажівці до міста Сантьяго.

Один з них мав несправність клапана в одному з чотирьох своїх двигунів, коли він зупинився в Момбасі, Кенія, і не дав йому прибути до Аргентини цієї середи ввечері. Перший літак, який прибув до Тукуман, шукав товари, які мали несправність, але після прибуття в Африку він мав ще один провал і повинен був залишитися з іншим літаком.

Пост MotoGP з оголошенням про зміну графіка

«Ми зробили, щоб знайти деталі та відправити їх двома приватними літаками до Момбаси. Один приїде, якщо все пройде добре, через пару годин, а інший трохи пізніше. Сподіваємося, що все вирішиться так, що сьогодні ввечері, що близько восьмої години переліт може виїхати. Неможливо, щоб все було тут вчасно на завтра (до п'ятниці), і, оскільки все робиться однаково для всіх, було вирішено, згідно з командами почати в суботу», - пояснив Кармело Езпелєта, генеральний директор Дорни, на прес-конференції.

«Ми багато чому навчилися за ці 30 років з вантажними рейсами, і їх теж не так багато, лише 120 або 140 по всьому світу. Проблемузагострила війна в Україні. Багатоз вантажних літаків були російськими або російськими компаніями. 20 відсотків тепер недоступні через санкції. У нас немає рішення, окрім як сподіватися, що ремонт літаків Момбаси пройде добре», - сказав він.

«Можливо, ми повинні переконатися, що більше про перегони поспіль, але цього разу це було не так, і ми не змогли вирішити це. Це головний приз 499, який ми організували, і це перший раз, коли він пройшов. Наша перша мета - відсвяткувати цю гонку», - додав він.

Цієї п'ятниці не буде активності, а мотоцикли вийдуть на трасу в суботу

Що вам потрібно для транспортування - це матеріали та велосипеди офіційної команди Ducati MotoGP та її супутникових команд, Pramac Racing, Mooney VR46 Racing Team (Валентино Россі) та гонки Грессіні. Крім того, є чохли, які необхідні кожному, щоб мати гумові набори, які вимагає діяльність.

Якщо все буде виконано своєчасно, діяльність почнеться в суботу з графіка, який почнеться о 8.45 ранку і закінчиться о 17.45 вечора. Перерви не буде, і ці дев'ять годин на трасі завжди будуть мотоцикли. Це будуть навчальні та відбіркові тури MotoGP, Moto2 та Moto3.

Поїздка з Ломбок, Індонезія, в Термае складалася з п'яти рейсів. Три з запланованих маршрутів взяли вантаж з Ломбок в Тукуман через технічні зупинки в Момбасі, Лагосі та Бразилії. На двох інших маршрутах вантаж планували подорожувати з Ломбок в Доху, з Дохи в Аккру в Гані, а потім в Тукуман.

Нові коробки ланцюга Термас де Ріо Хондо

Що буде, якщо літак не прибуде вчасно в п'ятницю? Питання буде складним, оскільки інші вихідні відбудуться в Остіні, США, і в принципі в календарі немає місця для перестановки дати. Але Езпелета оптимістична, що він зможе здійснити аргентинську дату.

Останній раз, коли MotoGP та дві його другорядні категорії провалилися в Термасі де Ріо-Ондо був у 2019 році. На 2020 рік дата була запланована на квітень, але через пандемію COVID-19 дата була скасована. Він був перенесений на 2021 рік, хоча цього зробити не вдалося і через логістичні недоліки пандемії.

У лютому минулого року іподром Сантіаґо зазнала ненажерливої пожежі, яка знищила ящики та весь VIP-сектор. Оскільки інфраструктура була забезпечена, їх можна було перебудувати, не поклавши провінцію копійки, а нові гаражі виглядають бездоганно, а на вершині VIP розмістили трибуну.

Як і щороку з 2014 року (за винятком вищезгаданих перерв), очікується іподром, повний людей. На вулицях Термас можна побачити велику кількість відвідувачів, в тому числі з сусідніх країн, особливо Бразилії, яка не має дати чемпіонату світу зі швидкістю на двох колесах.

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